Niemieccy agenci turystyczni tracą optymizm

Po długo utrzymującym się pozytywnym nastroju, tuż przed końcem roku niemieccy agenci turystyczni tracą humor - wynika z analizy firmy doradczej Dr. Fried&Partners

Niemieccy agenci, którzy wzięli udział w badaniu firmy doradczej Dr. Fried&Partners, nie oceniają sytuacji w sprzedaży tak pozytywnie jak jeszcze kilka miesięcy temu. Także perspektywy na najbliższy okres są ich zdaniem bardziej niż dotychczas pesymistyczne.

Co prawda w grudniu 38,4 procent z nich oceniało sytuację w sprzedaży jako dobrą, ale to o 13,6 procent mniej niż w listopadzie. 50 procent daje notę „zadowalająca", a 11,6 procent, czyli o 5,3 procent więcej niż miesiąc wcześniej, nie jest z niej zadowolonych.

31,3 procent twierdzi, że sprzedaż usług turystycznych zwiększyła się w porównaniu z zeszłym rokiem. Miesiąc temu takiego zdania było jeszcze 40,9 procent. Teraz 30,4 procent biur twierdzi wręcz, że sprzedają mniej. Generalnie nastroje w sieci agencyjnej i ocena perspektyw na najbliższe pół roku są gorsze niż przed miesiącem.

61,5 procent ankietowanych jest przekonanych, że popyt w ciągu nadchodzących sześciu miesięcy nie zmieni się, 25,7 procent, że wzrośnie, a 12,8 procent, że spadnie.

Na pytanie o zyski 20,9 procent, czyli o 1,1 procent więcej niż w listopadzie, mówi, że do czerwca 2019 roku będą one rosły, jednocześnie 25,5 procent spodziewa się ich spadku. Większość, bo 53,6 procent, sądzi, że nie dojdzie tu do jakichkolwiek zmian.

Firma podsumowuje, że w grudniu nastroje agentów są pierwszy raz w tym roku gorsze w porównaniu z zeszłorocznymi, ale całkowita ocena 2018 roku wypada pozytywnie. W grudniu w badaniu udział wzięło 112 biur agencyjnych, miesiąc wcześniej było ich 127.