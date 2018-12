Z Neckermannem z Olsztyna do Burgas

Biuro podróży Neckermann Podróże wynajęło linię lotniczą Bulgarian Air Charter, żeby w przyszłym roku wozić z nią swoich klientów z Olsztyna do Bułgarii nad Morze Czarne

Samolot będzie kursował raz na tydzień, w niedzielę. Kto nie zarezerwuje całej wycieczki w Neckermannie, będzie mógł kupić same bilety.

Latem 2018 roku z mazurskiego lotniska można już było polecieć do Burgas liniami lotniczymi Small Planet i loty te cieszyły się dużą popularnością - informuje biuro prasowe Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury. Ten przewoźnik w październiku ogłosił jednak upadłość.

Loty Neckermanna realizowane będą od 9 czerwca do 15 września 2019 roku. Lot potrwa ponad dwie godziny. Z Szyman samolot wyleci o 17.50 a w Burgas wyląduje o 19.10 lokalnego czasu. Z powrotem wyruszy o 20.00 czasu lokalnego i w Polsce będzie o 23.10.

Jak podaje Neckermann, do Bułgarii na tydzień wakacji można polecieć do hotelu czterogwiazdkowego z all inclusive za cenę od 1499 złotych.

- Bardzo cieszymy się na współpracę z portem lotniczym Olsztyn-Mazury - mówi prezes Neckermann Podróże Maciej Nykiel. - Bułgaria to kierunek, w którego sprzedaży jesteśmy liderem. Mamy nadzieję, że dzięki bezpośredniemu połączeniu jeszcze więcej mieszkańców regionu warmińsko-mazurskiego będzie mogło polecieć z nami na wakacje. Jestem przekonany, że jego, a także lokalnych biur agencyjnych, z którymi współpracujemy. duży potencjał sprawi, że tych lotów w przyszłości będzie więcej.

