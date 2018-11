Neckarmann: Jeden katalog, 122 wyjątkowe hotele

Biuro podróży Neckermann Podróże wydało właśnie katalog „Selected", zawierający opisy hoteli własnych marek z portfela koncernu Thomas Cook

Jak pisze w komunikacie rzeczniczka Neckermanna Magdalena Plutecka, według badania „Thomas Cook Holiday Report 2018" już jedna trzecia klientów uważa, że wybór hotelu ma większe znaczenie niż samego kierunku wakacji, a 68 procent chce, aby ich wakacje jak najbardziej odpowiadały ich indywidualnym potrzebom. Jeden z największych koncernów turystycznych w Europie, grupa Thomas Cook, do której w Polsce należy Neckermann Podróże odpowiada na to rozwijaniem marek hoteli dla różnych grup klientów. Jest już w pierwszej 40-tce największych firm hotelarskich na świecie i 20-stu w Europie.

Również w Polsce w ostatnim roku Neckermann zanotował 36-procentowy wzrost sprzedaży do roku poprzedniego hoteli koncernowych marek. Dlatego w tym roku wydał, jako pierwszy w grupie Thomasa Cooka, katalog „Selected". Znalazły się w nim 122 wyselekcjonowane obiekty ośmiu marek: komfortowe obiekty dla wymagających Sentido, butikowe hotele z wyjątkowym designem Casa Cook, obiekty tylko dla dorosłych Sunprime, na rodzinne wakacje: SunConnect i Sunwing, kluby Aldiana i szczególnie popularne wśród polskich klientów, niedrogie smartline'y.

Nowością są hotele spod nowego znaku Cooks Club, mające w zamyśle przenosić "miejski styl życia do wakacyjnych kurortów". Hotele położone są w najpopularniejszych miejscach wypoczynku, jak wyspy greckie, Majorka, Wyspy Kanaryjskie, Turcja, Bułgaria czy Egipt. Neckermann zaprasza także do swoich hoteli na egzotyczne wakacje na Malediwach, w Tajlandii i do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Klienci mogą zarezerwować same hotele lub połączyć je z oferowanymi przez biuro przelotami czarterowymi i liniowymi z lotnisk lokalnych.

- Oddajemy w ręce polskich klientów wyjątkową ofertę i katalog z najlepszymi wakacyjnymi hotelami - mówi prezes Neckermann Podróże Maciej Nykiel, cytowany w komunikacie. - To nasze własne marki, w których gwarantujemy najwyższą jakość usług i niepowtarzalność pobytu. Bez względu na to czy nasi klienci planują rodzinne wakacje all inclusive czy spokojny wypoczynek w butikowych hotelach tylko dla dorosłych, wszędzie zastaną wyjątkową obsługę i atmosferę. I, co najważniejsze, będą mogli wybrać obiekt spełniający ich indywidualne wymagania. Jestem przekonany, że po tegorocznych wakacjach dołączą do rosnącego grona fanów naszych wyjątkowych hoteli.

Przy okazji Neckermann przypomina, że trwa przedsprzedaż wyjazdów na lato. W ramach tzw. FirstBook oferuje do 60 procent rabatu i korzyści w postaci gwarancji najniższej i niezmiennej ceny imprezy oraz możliwość zaparkowania auta przy lotnisku i ubezpieczenia od rezygnacji gratis.