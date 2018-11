Rzym wprowadza ogranicza dla autokarów

Trzy strefy i wyższe opłaty za wjazd autokarów do Rzymu uzależnione od typu silnika - miasto zmienia zasady dla wycieczek turystycznych, donosi portal Skift

Rzym wprowadza nowe regulacje dla organizatorów wycieczek autokarowych. Żeby zmniejszyć negatywne skutki turystyki masowej, władze ograniczą liczbę miejsc, do których będzie można swobodnie podjechać autobusem. Zasady te zaczną obowiązywać 1 stycznia przyszłego roku. Departament Transportu podzieli miasto na trzy strefy A, B i C. Ostatnia obejmie zasięgiem miejsca, w których znajduje się najwięcej starożytnych zabytków, w tym Koloseum i Panteon. Tam autokary nie będą mogły wjeżdżać. Watykan znajdzie się w części B, pozostały obszar miasta w strefie A. Do obu ostatnich dostęp nie zostanie ograniczony.

Celem przyświecającym wprowadzeniu nowych zasad jest zmniejszenie zanieczyszczenia miasta i poprawa zarządzania ruchem na drogach. Firmy transportowe i touroperatorzy mogą kupować pakiety z biletami uprawniających do wjazdu dla grup liczących od 50 do 300 biletów dziennie. Ceny zależą od rodzaju pojazdu i typu paliwa, jakim jest zasilany. Od nowego roku stawki na korzystnie z autokarów z silnikiem diesla wzrosną o 90 procent, a od 2020 roku o ponad 100 procent.

Nowe zasady budzą emocje, ponieważ ich wprowadzenie oznacza wzrost kosztów wycieczek do Wiecznego Miasta. Może to też odbić się negatywnie na niektórych przedsiębiorcach, na przykład na hotelach i restauracjach znajdujących się na ulicach objętych ograniczeniami. Jeśli nie będzie można do nich swobodnie zawieźć gości, organizatorzy prawdopodobnie zamienią je na inne.

Ceny za wjazd podniosły wcześniej Wenecja i Florencja.