W biurach podróży Grecja przegoniła rywali

Grecja bardziej pożądana niż Turcja, Albania chętniej wybierana niż Tunezja, a Kuba częściej kupowana niż Malta. Tak było w ostatnim tygodniu w biurach podróży – pokazuje raport Polskiego Związku Organizatorów Turystyki

Najnowszy raport Polskiego Związku Organizatorów Turystyki ze sprzedaży imprez turystycznych w biurach podróży otwiera niewesoła informacja – w minionym tygodniu touroperatorów odwiedziło o 11 procent mniej klientów niż przed rokiem. Nie musi oznaczać to jednak spadku liczby sprzedanych wyjazdów, bo rok wcześniej sprzedaż rosła w zawrotnym tempie i w 46 tygodniu nadwyżka nad tym samym okresem 2016 roku wynosiła 33,4 procent.

Poniżej dalsza część artykułu

Jak zmieniała się sprzedaż w biurach podróży - ostatnie tygodnie, w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku

Spadek z ostatniego tygodnia objął wszystkie trzy formy wyjazdów. Najmocniej ucierpiała sprzedaż „z dojazdem własnym" - o 20 procent. Na drugim miejscu znalazły się imprezy autokarowe – spadek wyniósł 16,8 procent. O 9,6 procent z kolei mniej klienci biur kupili wyjazdów lotniczych. Te ostatnie stanowiły w ogólnej puli 84,6 procent sprzedanych imprez turystyki zorganizowanej.

Ciekawa sytuacja miała miejsce, jeśli chodzi o najczęściej wybierane kraje wypoczynku. Pierwszy raz odkąd w biurach pojawiły się wyjazdy na 2019 rok to Grecja otwiera tę listę. Wyprzedziła nawet Turcję, która do tej pory okupowała to miejsce. Następne tygodnie pokażą, czy popyt na Grecję przewyższy popyt na Turcję.

Na razie z Grecją i Turcją w rankingu znalazły się Egipt, Hiszpania, Włochy, Bułgaria, Albania (wyprzedziła w stosunku do listy sprzed tygodnia Tunezję), Tunezja, Austria i Kuba, która z kolei częściej przyciągała turystów niż Malta (spadła poza pierwszą dziesiątkę).

Inna ciekawostka – w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków znalazły się jedynie trzy greckie. Dobry wynik Grecja zawdzięcza więc: Zakintos, Rodos i Heraklionowi (port lotniczy na Krecie, z którego turyści rozwożeni są do hoteli położonych we wschodniej części Krety). A lista wyglądała następująco: Antalya, Hurghada, Zakintos, Marsa Alam, Rodos, Heraklion, Bodrum, Teneryfa, Szarm el-Szejk, Fuerteventura.

Średnie ceny raczej w minionym tygodniu rosły niż spadały. Najbardziej było to widoczne w wypadku wyjazdów do Burgas i Zakintos, gdzie zwyżka wyniosła po 7,7 procent, Antalyi, która podrożała o 5,2 procent i Szarm el-Szejk ze zmianą na plus o 4,8 procent.

Dwie wyraźne przeceny dotknęły natomiast Wysp Kanaryjskich - Fuerteventura potaniała o 9,1 procent w stosunku do stanu z tygodnia wcześniejszego, a Teneryfa o 7,8 procent. Drobną zniżkę zanotowały też Malta (minus 2,7 procent) i Rodos (minus 2,2 procent).

Zmiana średniej ceny wyjazdów - wybrane kierunki, ostatnie tygodnie

Źródło wykresów: PZOT

Po pierwszych tygodniach od rozpoczęcia nowego sezonu (1 listopada 2018 roku – 31 października 2019 roku) biura podróży sprzedały o 0,8 procent mniej wyjazdów niż rok wcześniej – pokazuje raport. Dotychczas połowę imprez zgarnęły trzy kierunki: Turcja (19,8 procent), Egipt (16,8 procent) i Grecja (12,9 procent).

*Raport obejmuje 46. tydzień roku, czyli okres od 12 do 18 listopada 2018 roku i dotyczy sprzedaży wyjazdów na sezon zaczynający się 1 listopada 2018 roku, a kończący się 31 października 2019 roku. Polski Związek Organizatorów Turystyki przygotował go na podstawie informacji z systemu rezerwacyjnego MerlinX, przez który przechodzi prawdopodobnie ponad połowa sprzedaży wyjazdów organizowanych przez polskie biura podróży.

ARTYKUŁY POWIĄZANE