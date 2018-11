Niemiecki TUI upraszcza system motywacyjny dla agentów

Agenci niemieckiego TUI, żeby dostać zniżkę na swoje wakacje, nie będą musieli zbierać punktów, ani osiągnąć 97 procent obrotu z poprzedniego roku. Touroperator zmienia zasady programu motywacyjnego

Nowe zasady programu motywacyjnego w TUI Deutschland zaczęły obowiązywać 1 listopada - informuje portal branżowy Travel Talk. Obecnie agenci nie muszą zbierać żadnych punktów, nie są też zobowiązani do sprzedania wycieczek o wartości odpowiadającej przynajmniej 97 procentom zeszłorocznego obrotu. Takie rozwiązanie postulowali sami sprzedawcy.

Poniżej dalsza część artykułu

Obecnie żeby skorzystać ze zniżki na własne wakacje, doradcy powinni mocniej skupić się na rezerwowaniu ofert opartych o produkty własne TUI. powinni w danym roku osiągnąć obrót z ich sprzedaży w wysokości co najmniej 150 tysięcy euro. Dotychczas było to 175 tysięcy euro.

Rabaty na wakacje zależą od wielkości rezerwacji, pierwszy próg to 25 procent, trzeci i jednocześnie najwyższy sięga 40 procent (wcześniej było to 50 procent) i jest przyznawany biurom, które sprzedadzą ofertę własną TUI za co najmniej 1,25 miliona euro.

Jeśli produkty touroperatora będą stanowiły przynajmniej 70 procent całkowitego obrotu lub agent zwiększy ich udział w nim o 5 procent, dostanie dodatkowych 10 procent zniżki. W wypadku osób towarzyszących i dzieci wyniesie ona 20 procent.