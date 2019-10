Andryszak: Bez Thomasa Cooka urośniemy 10 procent

By zrealizować kontrakty hotelowe touroperator powiększy też pulę miejsc w samolotach. Od maja 2020 roku uruchomi ponownie loty z Lipska do Grecji, Tunezji, Egiptu, Bułgarii, Hiszpanii i Turcji. Stopniowo do siatki dodawane będą kolejne połączenia. Touroperator prowadzi też rozmowy z wieloma biurami agencyjnymi Thomasa Cooka. - Możemy włączyć do naszej zróżnicowanej sieci dystrybucji kolejnych partnerów w liczbie wyrażonej trzycyfrowo – mówi Andryszak i dodaje, że model franczyzowy TUI daje przedsiębiorcom dobre perspektywy na przyszłość.