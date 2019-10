Efekt bankructwa Thomasa Cooka - upadają kolejne firmy

W Wielkiej Brytanii z powodu upadłości Thomasa Cooka pracę straciło nie tylko cztery tysiące ludzi bezpośrednio zatrudnionych przez touroperatora, ale także przez jego usługodawców - pisze portal branżowy "Travel Weekly". Jednym z nich jest Aviator, obsługujący do tej pory pasażerów Thomas Cook Airlines na lotnisku w Manchesterze. Właśnie przygotowuje się do ogłoszenia bankructwa, działalność ma zakończyć 22 października. To będzie oznaczać zniknięcie 351 miejsc pracy.

