Prezes Rainbow: Urośniemy w tym roku o 10 procent

Baszczyński ujawnia, że rentowność spółki będzie rekordowa w całej jej historii. - Przy czym nie uważam, żeby ten wyjątkowy wynik miał być czymś nadzwyczajnym w kolejnych latach – zapowiada. Jego zdaniem słabszy rok 2018 to był "wypadek przy pracy", teraz firma i rynek "wracają do normy", dlatego można się spodziewać systematycznego wzrostu przychodów i rosnących zysków w turystyce i w Rainbow.

Według Baszczyńskiego upadek brytyjskiego biura Thomas Cook, co wiąże się z zamknięciem jego spółki Neckermann Polska, to szansa na przejęcie części rynku przez Rainbow. – To na pewno bardzo smutna sprawa dla klientów, a w krótkim terminie także dla branży w Polsce, bo biura podróży znów mogą być postrzegane negatywnie, przez pryzmat kolejnego bankructwa. Ale w średnim terminie to na pewno szansa dla Rainbowa, zarówno na częściowe przejęcie klientów konkurenta, jak i pokojów hotelowych w atrakcyjnych obiektach w najpopularniejszych miejscach turystycznych – twierdzi.

Przychody grupy Rainbow Tours od stycznia do sierpnia sięgają 1,255 mld złotych, co oznacza wzrost o 2,7 procent w porównaniu z tym samym okresem sprzed roku. Przy czym przychody ze sprzedaży imprez turystycznych wzrosły o 6,8 proc., do 1,14 mld złotych, a z pośrednictwa spadły o 25,8 procent, do 114,8 mln złotych. W samym sierpniu łączne przychody wzrosły rok do roku o 8,5 procent, do 291,2 mln złotych.