Traveldata: Grecja, Turcja i Egipt wśród najbardziej drożejących

W liczbie najniższych cen wycieczek w ostatnim tygodniu przodowała Itaka, przed Rainbowem i TUI Poland – pisze w analizie prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldatsa Andrzej Betlej

W minionym tygodniu średnia cena wycieczek w biurach podróży z wylotami między 30 września i 6 października, wzrosła o 21 złotych - pisze ekspert. Poniżej dalsza część artykułu

Różnice w poszczególnych kierunkach były jednak znaczne. Największa zwyżka wystąpiła w Turcji Egejskiej – średnio o 394 złote. Nieco mniejsze miały miejsce na Malcie i Lanzarote (na których przed tygodniem odnotowano bardzo znaczne spadki cen) - o 343 i 305 złotych.

Największe spadki średnich cen w ostatnim tygodniu odnotowano na Majorce – o 325 złotych, a mniejsze na greckich wyspach o nieco krótszym sezonie turystycznym, czyli Zakintos i Korfu – o 206 i 143 złote.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu obrazuje mapa.

W minionym tygodniu najmocniej wzrosły dość łagodnie rosnące wcześniej średnie ceny wycieczek do Turcji – o 245 złotych (poprzednio o 60 złotych). W znacznie mniejszym stopniu podrożały też wyjazdy na Wyspy Kanaryjskie – o 90 złotych (poprzednio o 144 złote). Dość mocno spadły natomiast ceny podróży do Egiptu i Grecji – o 60 i 79 złotych (przed tygodniem ceny te rosły odpowiednio o 49 i 199 złotych).

Grecja 600 złotych w górę To samo badanie, ale w odniesieniu do sytuacji sprzed roku pokazało, że wyjazdy z biurami podróży w pierwszym tygodniu października 2019 były droższe średnio o 391 złotych (w poprzednich tygodniach roczne wzrosty wyniosły 280, 300, 184 i 152 złote). Największy wzrost cen Traveldata odnotowała w wypadku wycieczek do Portugalii – o 889 złotych. Duże podwyżki cen badanie ujawniło też jeśli chodzi o wyjazdy na Kos i Gran Canarię – średnio o 856 i 735 złotych.

Betlej zwraca uwagę, że czynniki zewnętrzne, które mają wpływ na koszt imprezy turystycznej w minionym tygodniu działały niekorzystnie. Cena paliwa lotniczego (ponoszona według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) pozostawała wprawdzie mniejsza niż rok wcześniej, ale osłabienie złotego w rozliczeniach turystycznych sięgnęło 4,6 procent. Wiązało się to ze znacznym spadkiem kursu euro do dolara, który w ten sposób znacząco zdrożał i nieco przekroczył barierę 4 złotych. Łączny wpływ obu tych czynników przełożył się na wzrost kosztów o 70 - 80 złotych.

Wśród kierunków najważniejszych dla polskich turystów zwyżki średni cen, licząc rok do roku, były nadal bardzo duże. Najbardziej, bo o 598 złotych, skoczyła cena wycieczki do Grecji. Droższe były też podróże na październik do Turcji i Egiptu. Pierwszy kierunek zdrożał o 372 złotych, a drugi o 248 złotych. „W samej końcówce sezonu Turcja ponownie wyprzedziła Egipt i jest to rezultat wystąpienia umiarkowanych wzrostów cen na Tureckiej Riwierze w miejsce poprzednich spadków i przyspieszenia wzrostu cen w Turcji Egejskiej" - wyjaśnia Betlej.

Relatywnie duży roczny wzrost cen odnotowały w minionym tygodniu Wyspy Kanaryjskie, które były droższe w porównaniach rocznych o rekordowe w tym sezonie 340 złotych (poprzednio o 212 złotych). Na obecną roczną skalę wzrostu cen istotny wpływ ma jednak stosunkowo niska baza porównawcza sprzed roku, gdyż o tej samej porze przed rokiem ceny notowały tam spadek cen o średnio 324 złote. Należy jednak kolejny raz zaznaczyć, że w całym okresie wiosny i lata tego sezonu ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie sprzedawanych w okresie last minute były dla organizatorów jeszcze bardziej korzystne, a roczne wzrosty w tym okresie sprzedaży wynosiły przeważnie kilkaset złotych – komentuje autor.

W wypadku mniej masowo odwiedzanych miejsc największe zwyżki cen w ujęciu rocznym ponownie odnotowano w Portugalii (mała liczba hoteli) na Cyprze i w Maroku – o 889, 674 i 639 złotych, zdecydowanie mniejsze w Tunezji (Dżerba) – o 29 złotych, a na Majorce i Malcie odnotowano bardzo wyraźny spadek średnich cen wyjazdów (jednakże na tej ostatniej na bazie tylko 2 dostępnych porównywalnych hoteli), czyli o 376 i 410 złotych.

Kto obniża ceny na finiszu Dalej prezes Traveldaty analizuje ceny pod kątem samych biur podróży. W porównaniach średnich cen wycieczek w najmniejszym stopniu wzrosły one w Rainbow i Coralu Travel - po około 150 złotych. Średnie ceny w Sun & Funie, które w kilku ostatnich tygodniach wyróżniały się najmniejszym wzrostem, tym razem zwyżkowały o ponad 220 złotych. Pozostali organizatorzy proponowali wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu w granicach od około 370 złotych (biuro Grecos) do nawet ponad 1200 złotych.

W liczbie najniższych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 22 kierunków (już bez Albanii i Bułgarii) i w trzech kategoriach hoteli, tym razem na pierwszym miejscu znalazła się Itaka (24 oferty). Tuż za nią Rainbow (23 oferty), a dalej TUI Poland (19 ofert) – pisze Betlej.

Przewagę, jeśli chodzi o hotele trzygwiazdkowe miały Itaka i Rainbow, w wypadku czterogwiazdkowych Itaka, a pięciogwiazdkowych - TUI Poland.

Najwięcej najniższych cen wyjazdów do Egiptu oferowały Coral Travel (6 ofert), Sun & Fun i Rainbow (po 4). Jeśli chodzi o Grecję, to najtaniej było Grecosie (10) i w Itace (9). Na Wyspy Kanaryjskie najtaniej można było pojechać z TUI Poland (8) i Rainbowem (7). Do Turcji z kolei z Rainbowem (4), Coralem Travel i TUI Poland (po 3 oferty). Do Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały Itaka i TUI Poland (po 4), przed Coralem Travel (3) – wymienia Betlej.

I jak dodaje, w porównaniu z okresem sprzed roku Itaka wzmocniła swoją pozycję w Grecji i w Tunezji, TUI Poland na Wyspach Kanaryjskich i również w Tunezji, Rainbow w Egipcie, Grecji, Turcji i na Wyspach Kanaryjskich, zaś Coral Travel w Egipcie, Grecji, Tunezji i w Turcji.

Grecja na koniec sezonu Co tydzień Traveldata przedstawia również listę biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Jednak w ostatnich czterech zestawieniach ze względu na zakończenie oferowania niektórych kierunków, albo przez wszystkich organizatorów (Albania i Bułgaria), albo niektórych kierunków przez część z nich, co „skutkuje zmniejszeniem adekwatności ogólnych porównań przekrojowych", firma pokazuje oddzielne zestawienia jedynie dla najważniejszych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków. W tym tygodniu ponownie zestawiła ceny wyjazdów do Grecji.

Liderem okazało się biuro Coral Travel, które swoją pozycję zawdzięcza atrakcyjnym ofertom na jedynie dwóch z głównych kierunków greckich, a mianowicie Krecie i Rodos, a na pozostałych nie jest już obecne. Bardziej reprezentatywne są porównania dla biura Itaka obecnego na wszystkich 6 głównych kierunkach oraz dla biur Grecos i Rainbow obecnych w końcówce sezonu na odpowiednio 5 i 4 z tych kierunków – wyjaśnia ekspert.