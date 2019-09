Allianz zaczyna zwracać pieniądze klientom Neckermanna

Już dziś towarzystwo ubezpieczeniowe Allianz Partners zacznie wysyłać pieniądze do klientów poszkodowanych w wyniku upadku biura podróży Neckermann – dowiaduje się nasz serwis. W sumie jest ich ponad 19 tysięcy

Allianz Partners to firma, która wystawiła polskiej spółce Neckermanna gwarancję ubezpieczeniową opiewająca na 25 milionów złotych. Po ogłoszeniu w środę przez touroperatora niewypłacalności marszałkowi Mazowsza, pieniądze te służą do regulowania rachunków za hotele, w których przebywali lub jeszcze przebywają klienci tego biura podróży. Czytaj: "Neckermann Polska jest niewypłacalny. Co z turystami za granicą?" Poniżej dalsza część artykułu

W chwili zakończenia działalności biura, za granicą wypoczywało 3,6 tysiąca osób. Większość z nich już wróciła. W weekend przylatywały między innymi czartery z Turcji, Egiptu, Hiszpanii, Grecji i Włoch. Turyści wracają planowo, kiedy kończy im się wypoczynek zgodnie z umowami z Neckermannem. Samoloty powrotne zdążył jeszcze opłacić organizator. Za granicą pozostaje jeszcze 800 osób, które będą ściągane w miarę, jak będą im się kończyły opłacone pobyty. To jednak jeszcze trochę potrwa, bo niektórzy korzystają nawet z trzytygodniowych imprez, a są rozsiani po całym świecie. Czytaj: "Skandaliczne zachowanie hotelarzy wobec klientów Neckermanna"

Jednocześnie do ubezpieczyciela zgłaszali się klienci z umowami z Neckermannem, którzy czekali dopiero na wyjazd, głównie chodzi o sezon zimowy (Neckermann miał bardzo rozbudowaną ofertę noclegów dla narciarzy, a na grudzień planował imprezę we Włoszech na otwarcie sezonu narciarskiego, z udziałem Adama Małysza). „Sierot" po Neckermannie w kraju jest ponad 19 tysięcy (to liczba osób, liczba rezerwacji nie przekracza 10 tysięcy).

- Już pierwszego dnia odebraliśmy 2 tysiące telefonów od nich – mówi Ruszkowski. - A w ciągu dwóch dni wpłynęły do nas wnioski obejmujące 1,6 tysiąca osób. W tej nadzwyczajnej sytuacji pracowaliśmy też w weekend. Jesteśmy przygotowani do tej pracy, wykorzystujemy narzędzia elektroniczne, których używamy w codziennej obsłudze ubezpieczonych. Proszę pamiętać, że jesteśmy największą w Polsce firmą, jeśli chodzi o ubezpieczenia typu assistance. Rocznie 10 milionów klientów korzysta z naszej opieki. Wystawiamy też ubezpieczenia turystyczne klientom biur podróży, w tym TUI (w 2018 roku było ich około 840 tysięcy – red.), Ecco Holiday (24 tys. w 2018 r. - red.), i do niedawna Neckermanna (107 tys. - red.).

Ponieważ weryfikowanie dokumentów osób poszkodowanych idzie sprawnie, już w poniedziałek rozpoczniemy wysyłanie pieniędzy do pierwszych z nich - dyrektor sprzedaży i marketingu w Allianz Partners deklaruje Piotr Ruszkowski. - We wtorek powinni mieć je zaksięgowane na kontach. Myślę, że będzie to kilkaset osób. Chcemy, żeby klienci Neckermanna jak najmniej odczuli niewygodę związaną z upadkiem ich biura podróży i zdążyli jeszcze poszukać sobie innej imprezy u innego organizatora.

Ruszkowski przypomina, że poszkodowani muszą sami zwrócić się o zwrot pieniędzy. Przedstawić umowę z touroperatorem, potwierdzenie, że wpłacili pieniądze i wypełnić oświadczenie, że impreza nie doszła do skutku i podać numer konta.