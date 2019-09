Prezes Neckermanna dziękuje agentom turystycznym

Ujawnia, że sprzedaż Neckermanna była w tym roku o 107 procent większa niż w ubiegłym (rok obrachunkowy Neckermanna zaczyna się w październiku i kończy we wrześniu) i to właśnie w dużej mierze zasługa sprzedawców.

W drugiej części listu wyjaśnia sprawy organizacyjne i finansowe, na przykład, co z zaległymi prowizjami (zdecyduje o tym syndyk masy upadłości spółki, która oprócz tego, że zgłosiła niewypłacalność to zgłosi też do sądu gospodarczego wniosek o upadłość) i niewystawionymi jeszcze fakturami, do kogo kierować klientów Neckermanna w sprawie odszkodowań (mazowiecki urząd marszałkowski), kto może ubiegać się u marszałka województwa o zwrot kosztów poniesionych w związku z powrotem klientów do kraju (klient, nie agent, chyba że klient sceduje na agenta swoje roszczenie).

Zobacz: "Neckermann szkolił agentów z dynamicznego pakietowania w Modlinie".