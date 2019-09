Turcja: Prokurator za wyrzucenie klientów Cooka z hotelu

Minister kultury i turystyki Turcji Mehmet Nuri Ersoy poinformował, że resort przygotowuje analizę kredytową dla firm dotkniętych upadłością Thomasa Cooka. Ersoy rozmawiał już w tej sprawie z ministrem finansów i skarbu Beratem Albayrakiem, który wraca do kraju z podróży we czwartek. Do tego czasu będzie też wiadomo, co stało się z biurami Cooka w poszczególnych krajach.

