Brytyjskie biura podróży chcą zatrudnić pracowników Cooka

Jak informuje portal Travel Weekly, branża na Wyspach już zareagowała i zaczęła zachęcać pracowników Cooka do szukania nowej pracy. TUI w swoim biurze na lotnisku Luton pod Londynem zorganizował nawet targi pracy. Touroperator zachęca też do sprawdzania informacji o wakatach na jego stronie internetowej.

Także sieć biur agencyjnych Hays Travel poszukuje sprzedawców. Oddział północno-zachodni ma 36 salonów i planuje otwarcie kolejnych 14. Prezes Hays Travel Don Bircham mówi, że już wcześniej zatrudniał byłych pracowników Cooka i ceni ich za wiedzę i doświadczenie. Inne sieci agencyjne otwarte na rozmowę z wakacyjnymi doradcami Thomasa Cooka to Miles Morgan Travel, Premier Travel, Travel Councellors, Holidayplease.co.uk, a także Not Just Travel i The Travel Franchise, które uruchomiły specjalny pakiet szkoleniowy dla potencjalnych pracowników w mocno obniżonych cenach. Firmy organizują też dni otwarte w Londynie i w Manchesterze.