Po upadku Cooka: Kraje żyjące z turystyki mają problem

Upadek Thomasa Cooka, który obsługiwał 19 milionów turystów rocznie, zelektryzował branżę turystyczną. W dłuższej perspektywie to wydarzenie może zaszkodzić gospodarce krajów, w których touroperator był szczególnie aktywny, jak Hiszpania, Turcja, Grecja - podkreśla agencja Reuters w dzisiejszych komunikatach.

Kiedy turyści pakują walizki i wracają do domów, hotele, linie lotnicze i agenci turystyczni szacują swoje straty. Na 27 milionów euro wycenił je australijski agent turystyczny Webjet. Brytyjska grupa On The Beach również doniosła, że ucierpi finansowo, pomagając klientom Thomasa Cooka.

