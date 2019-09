Thomas Cook prowadzi rozmowy ostatniej szansy?

Jeśli by do tego doszło, poszkodowanych może być nawet 600 tysięcy jego klientów, głównie z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Skandynawii, a pracę straci 20 tysięcy pracowników koncernu na całym świecie.

Thomas Cook od kilku tygodni prowadzi negocjacje z inwestorami i bankami kredytującymi na temat dofinansowania firmy. Pod koniec sierpnia ogłosił, że osiągnął porozumienie ze swoim największym udziałowcem (18 procent), chińskim funduszem Fosun Tourism Group, i z bankami kredytującymi go. Ma uzyskać od nich 900 milionów funtów na oddłużenie i dalszą działalność. W zamian Fosun przejmie 75 procent udziałów w części touroperatorskiej Grupy i 25 procent w jego liniach lotniczych, a banki dostaną 75 procent biznesu lotniczego i 25 w touroperatorskiego.

Kilka dni temu okazało się jednak, że to za mało - brakuje jeszcze 200 milionów funtów, żeby Cook mógł spokojnie wejść w sezon zimowy. Tych 200 milionów domagają się banki, by zatwierdzić plan restrukturyzacji.

Cook napisał w komunikacie dla inwestorów, że jest świadomy spekulacji medialnych. „Negocjacje dotyczące ostatecznych warunków dokapitalizowania i reorganizacji firmy są w dalszym ciągu prowadzone z akcjonariuszami, włączając w to największego, Fosun Tourism Group i jego oddziały („Fosun"), główne banki kredytujące i większość obligatariuszy na lata 2022 i 2023. Negocjacje uwzględniają ostatnie żądanie pozyskania sezonowej linii kredytowej w wysokości 200 milionów funtów, poza 900 milionami funtów, którymi firma ma być dofinansowana. Szacuje się, że dokapitalizowanie będzie oznaczało znaczące rozwodnienie stanu posiadania obecnych akcjonariuszy, czego z dużym prawdopodobieństwem nie będzie dało się odwrócić. Firma poda kolejne informacje we właściwym czasie".

Jak donosi agencja informacyjna Bloomberg, Stowarzyszenie Brytyjskich Pilotów (British Airline Pilots Association) wezwało rząd Wielkiej Brytanii do interweniowania i wywołania nacisku na banki, by udzieliły Cookowi dodatkowej płynności. A brytyjska prasa spekuluje, że zorganizowanie powrotu do kraju 100 – 180 tysięcy (padają różne liczby) klientów Cooka z zagranicznego wypoczynku byłoby niespotykaną dotąd operacją. Kłopot ma polegać między innymi na tym, że jego liniom lotniczym kończy się w październiku licencja.