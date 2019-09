Szybkość gwarancją sukcesu w internecie

Specjalista od spraw mobilnych w Google'u Julius Schröder tłumaczył uczestnikom kongresu zorganizowanego przez redakcję niemieckiego magazynu branżowego „FVW", że firmy, które chcą odnieść sukces w internecie, muszą zadbać, by ich strony szybko się ładowały. Większość użytkowników przegląda, kupuje i zamawia towary przez smartfony. Trend jest znany, to, co się zmienia, to spadająca koncentracja internautów, którzy coraz częściej rezygnują z przeglądania stron, jeśli ładują się one dłużej niż sekundę. Tak robi ponad jedna trzecia z nich, ponad połowa rezygnuje po dwóch sekundach. Tymczasem średnia dla stron branży turystycznej to 3,5 sekundy. To oznacza, że wielu przedsiębiorców traci klientów.

