Sławomir Szulc na czele organizacji touroperatorów

Oprócz Szulca do władz PZOT weszli ponownie jako członkowie zarządu: wiceprezes Itaki Piotr Henicz, prezes Rainbowa Grzegorz Baszczyński, prezes Grecosa Wojciech Skoczyński. Dokoopotował do nich prezes Neckermanna Polska Maciej Nykiel.

Piątek jako prezes PZOT brał udział w konsultowaniu w imieniu środowiska skupionego w organizacji, projektów ustaw dotyczących turystyki, w tym ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym i ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Często reprezentował branżę w mediach, przedstawiając jej punkt widzenia w różnych sytuacjach - zarówno przyjemnych (np. wakacje), jak i trudnych (upadki biur podróży, bankructwa linii lotniczych, zamachy w krajach, do których jeżdżą turyści).

Rok temu Piątek zainicjował napisanie listu do największej niemieckiej organizacji branżowej (touroperatorzy i agenci turystyczni), DRV. List poszedł też do kierownictwa TUI. PZOT skarżył w nim na zachowanie TUI Poland w Polsce, padło oskarżenie o stosowanie zaniżonych cen, żeby zdobyć wysoką pozycję na polskim rynku (rzeczywiście TUI udało się w ciągu trzech lat z trzeciego miejsca w kraju awansować na pierwsze miejsce, pomogły w tym bardzo niskie ceny wycieczek).

Osobną jego aktywnością było przygotowywanie co tydzień we współpracy ze spółką MerlinX raportów nt. sprzedaży w biurach podróży - udział poszczególnych kierunków, ceny stan zaawansowania sprzedaży. Wcześniej podawał też zmiany w sprzedaży rok do roku, w procentach. Zmiany na rynku (większy udział sprzedaży własnej touroperatorów) spowodowała jednak, że duża część obrotów wymykała się statystykom z systemu rezerwacyjnego MerlinX, dlatego prezes Piątek zaprzestał podawania tych akurat danych. Wcześniej, w odpowiedzi na krytyczne oceny raportów ze strony Instytutu Badań Runku Turystycznego Traveldata, zamieszczane między innymi w naszym serwisie, "ukarał" naszą redakcję, zaprzestając wysyłania nam tych raportów.