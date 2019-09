Traveldata: Październik z biurem podróży o 300 złotych droższy

Średnio o 300 złotych wzrosły ceny wycieczek w biurach podróży, licząc rok do roku. W czołówce podwyżek wyjazdy na Cypr, do Egiptu i Grecji

Mimo zbliżania się końca sezonu letniego ceny wycieczek w biurach podróży z tygodnia na tydzień pną się w górę. Prezes Instytuta Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej podaje w cotygodniowym raporcie, że tym razem skoczyły one o 57 złotych (poprzednio wzrost wyniósł 55 i 13 złotych, a wcześniej dla wyjazdów w pierwszym tygodniu września notowano wzrosty o 73, 54, 17 i 29 złotych). Chodzi o średnią cenę wyjazdu przypadającego na pierwszy tydzień października, czyli 30 września i 6 października. Poniżej dalsza część artykułu

Największa zwyżka cen objęła podróż na Majorkę – o 253 złote. Nieco mniej, choć również mocno podrożał wypoczynek na Teneryfie - o 216 złotych, a także na Malcie - o 192 złote. Z kolei największy spadek średnich cen w ostatnim tygodniu odnotowano w wypadku Maroka – o 131 złotych. Spadły też ceny wyjazdu na Fuerteventurę i Rodos – o 95 i 39 złotych.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu obrazuje mapa.

W minionym tygodniu – pisze Andrzej Betlej – ponownie wzrosły średnie ceny wycieczek do Turcji – o 65 złotych (poprzednio o 76 złotych). Tym razem (również ponownie) łagodniejszy wzrost cen odnotowano w Grecji – o 45 złotych i był to zapewne skutek relatywnie wysokiej bazy odniesienia. W mniejszym i jednocześnie dość podobnym stopniu biura podniosły ceny wyjazdów do Egiptu i na Wyspy Kanaryjskie – o 29 i 22 złote.

Cypr podbija stawkę o pół tysiąca Porównanie cen z ostatniego tygodnia do cen sprzed roku pokazało z kolei, że tegoroczna średnia cena była większa o 300 złotych (przed tygodniem i dwoma wzrosty wyniosły 184 i 152 złote) – opisuje wyniki badania Traveldaty jej prezes. Żaden z analizowanych kierunek nie wykazał spadku cen.

Największy wzrost ponownie odnotowano w wypadku Cypru – tym razem o 521 złotych. Niewiele mniejsza zwyżka objęła Masa Alam i Kos – średnio 481 i 446 złotych.

Jak przypomina autor ostatnich sześć tygodni ceny ropy i polskiej waluty były niekorzystne dla organizatorów wyjazdów i powodowały wzrost kosztów. W minionym tygodniu cena paliwa lotniczego (ponoszona według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) pozostawała jeszcze znacząco niższa niż miało to miejsce w poprzednim sezonie. W minionym tygodniu jej spadek osiągnął 9 procent. Jednocześnie korzystny wpływ cen paliwa został częściowo zniwelowany przez kurs złotego, który dla rozliczeń turystycznych był tym razem słabszy wobec okresu sprzed roku jedynie o niecałe 1,3 procent. Łączny wpływ obu tych czynników wyniósł około minus 20 - minus 10 złotych.

Betlej przewiduje, że w najbliższych tygodniach tendencja się raczej zaostrzy ze względu na wyższą cenę paliwa lotniczego, znacznie bliższą cenom zeszłorocznym, i prawdopodobnie nieco słabszy niż ostatnio wartość złotego. „Wydaje się, że rodzimej walucie może również szkodzić niepokój wywoływany oczekiwaniem na decyzję TSUE w sprawie kredytów denominowanych w szwajcarskich frankach, która jest oczekiwana około 26 września" - czytamy w analizie.

Nadal widać zwyżki średnich cen wycieczek do popularnych krajów. Wyspy Kanaryjskie podrożały rok do roku o 310 złotych, Grecja o 301 złotych, Egipt o 293 złote, a Turcja o 276 złotych. Takie zmiany powoduje to, że jest ich prostu na rynku nie za dużo – wyjaśnia autor.

W wypadku mniej licznie odwiedzanych przez Polaków kierunków największe zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano na Cyprze, w Maroku i na Majorce – średnio o 521, 331 i 327 złotych, a nieco tylko mniejsze w Portugalii, Tunezji i na Malcie– o średnio 259, 220 i 197 złotych o pisuje Betlej.

Sun & Fun w strefie niskich podwyżek W kolejnym wątku analizy Betlej opisuje jak ceny kształtowały się u poszczególnych organizatorów. W najmniejszym stopniu średnia wzrosła w biurze Sun & Fun - o około 125 złotych, które miało sporo atrakcyjnych propozycji w Egipcie i Tunezji. Pozostali organizatorzy mieli wyższe ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Różnice wynosiły od 150 złotych (Neckermann Polska) do nawet nieco ponad 1000 złotych.

W liczbie najniższych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 24 kierunków i trzech kategorii hoteli, na pierwszym miejscu znalazły się Itaka i TUI z taką samą liczbą 25 ofert. Biura te wyprzedziły kolejną parę ex aequo, czyli Rainbow i Coral Travel z liczbą 17 ofert.

Przewagę w zakresie hoteli o trzech gwiazdkach miało biuro Itaka, a w wyższych kategoriach biuro TUI Poland, minimalnie wyprzedzając Itakę.

Najtaniej do Grecji można było kupić wyjazd w Grecosie (10 ofert) i Itace (8), do Turcji w Coralu Travel (6 ofert) i Rainbow (5), na Wyspy Kanaryskie w Itace i Rainbow (po 8), a do Tunezji z Coralem Travel, Eximem Tours i TUI Poland (po 3 oferty). Wyjazdów do Bułgarii na październik już nie było, sezon kończy się tam we wrześniu.

W porównaniu z okresem sprzed roku Itaka wzmocniła swoja pozycję w Grecji i w Tunezji, TUI Poland w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich, Rainbow w Egipcie, zaś Coral Travel w Grecji, Turcji i Tunezji – pisze Betlej.

Na koniec przedstawia tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Jak wyjaśnia autor, ponieważ ze względu na coraz mniejszą liczbę kierunków i ofert w ostatnich dwóch tygodniach Traveldata skupiła się na Grecji a później na Turcji tym razem postanowiła przedstawić oddzielne zestawienie obejmujące jedynie ścisłą czołówkę touroperatorów, czyli pierwszą ich czwórkę, i wspólny dla nich kierunek, czyli Hiszpanię, a konkretnie Wyspy Kanaryjskie i Majorkę.