Traveldata: Końcówka lata na wysokim (cenowym) poziomie

Ceny wycieczek na październik wzrosły rok do roku we wszystkich biurach podróży. Ale rozrzut podwyżek był ogromny - od 100 do 950 złotych – pokazało badanie Traveldaty

55 złotych podwyżki w ciągu jednego tygodnia to jedna z większych wartości w tym roku. A tyle wniosła różnica między średnią ceną wycieczki z biurem podróży w ostatnim tygodniu – odnotowuje Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata. Chodziło o wyjazdy na pierwszy tydzień października. W poprzednich tygodniach wzrost wynosił 13, 73, 54, 17 i 29 złotych. Poniżej dalsza część artykułu

Jak pisze prezes Traveldaty Andrzej Betlej, w swoim cotygodniowym zestawieniu, zdecydowanie największy wzrost średniej* wystąpił w odniesieniu do wyjazdów na Maltę – średnio o 538 złotych. Znacznie mniejsze, choć również istotne zwyżki cen wycieczek wystąpiły w wypadku podróży do Marsa Alam, o 113 złotych, i Portugalii - o 106 złotych.

Z kolei największe spadki cen w ostatnim tygodniu Traveldata zauważyła w ofertach wycieczek na Kos, Fuerteventurę i do Tunezji kontynentalnej - odpowiednio o 52, 50 i 38 złotych.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu obrazuje mapa.

W minionym tygodniu najmocniej wzrosły średnie ceny wycieczek zaplanowanych na pierwszy tydzień października do Turcji i Egiptu – o 76 i 57 złotych. Tym razem wyraźnie mniejszy wzrost średnich cen odnotowano w wypadku wyjazdów do Grecji – o 20 złotych i był to zapewne skutek już relatywnie wysokiej bazy odniesienia. Stosunkowo niewiele i jednocześnie w podobnym stopniu jak przed tygodniem biura podniosły ceny na Wyspy Kanaryjskie – o 13 złotych.

Egipt, Turcja i Grecja – liderzy podwyżek Traveldata porównała też średnie ceny z tego i zeszłego roku. Okazało się, że ta pierwsza była większa od tej z poprzedniego sezonu o 184 złote (przed tygodniem wzrost wyniósł 152 złote).

Jeśli porównać ceny paliwa, które było tańsze rok do roku o 8,4 procent (2,62 złotych za litr wobec 2,86 złotego przed rokiem), a także wziąć pod uwagę, że złoty osłabiony był w stosunku do swojej pozycji rok temu o 2 procent, to okaże się – pisze autor – że te dwa czynniki miały razem minimalny jedynie wpływa na koszty organizatorów wyjazdów. Traveldata oblicza go na maksymalnie 10.

Zdaniem eksperta również w najbliższych tygodniach wpływ ten pozostanie na podobnym poziomie, do czego powinny się przyczyniać nadal niższe niż przed rokiem ceny paliwa lotniczego. Ale „pewnym zagrożeniem dla tego scenariusza może być obserwowane zmienne ostatnio zachowanie się złotego. Wydaje się, że ewentualne osłabienie naszej waluty nie ma podstaw, jeśli nie liczyć niepokoju wywołanego oczekiwaniem na decyzję TSUE w sprawie kredytów denominowanych w szwajcarskich frankach, która jest spodziewana około 26 września".

Jeśli chodzi o poszczególne kierunki wyjazdów, to najbardziej w skali roku zdrożały Egipt, Turcja i Grecja. Odpowiednio były to sumy: 257, 251 i 196 złotych. Wyspy Kanaryjskie były droższe nominalnie mniej, bo o 129 złotych.

Wzrosły też rok do roku średnie ceny wycieczek do mniej masowo odwiedzanych krajów jak Cypr (491 złotych), Maroko (210 złotych), Portugalia (199 złotych), Tunezja (45 złotych), Majorka (13 złotych) i Malta (11 złotych).

Różnice od 100 do 950 złotych W porównaniach średnich cen wycieczek u dużych i średnich organizatorów październikowe ceny w najmniejszym stopniu wzrosły w Exim Toursie – o około 25 złotych. Pozostali organizatorzy proponowali wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu w granicach od około 100 (TUI Poland) do 950 złotych - opisuje Betlej.

W liczbie najmniejszych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 24 kierunków i trzech kategorii hoteli, na pierwszym miejscu kolejny już raz znalazło się biuro TUI Poland z liczbą 30 ofert, które wyprzedziło Rainbowa z 18 ofertami i Coral Travel z liczbą 17 ofert. Przewagę w cenach hoteli kategorii trzech, czterech i pięciu gwiazdek prym wodził TUI Poland.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo wyjazdów do Grecji oferowały Grecos (12) i Itaka (5), do Turcji Coral Travel (6) i TUI Poland (3), do Egiptu Coral Travel (6), Rainbow i TUI Poland (po 3), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (8), Itaka i Rainbow (po 7), a do Tunezji TUI Poland i Exim Tours– (po 4) i Coral Travel (3 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland wzmocniło swoją pozycję na Wyspach Kanaryjskich, w Turcji i Tunezji, Rainbow na Wyspach Kanaryjskich, a Coral Travel w Grecji i Turcji – objaśnia wyniki analizy Betlej.

W kolejnej części materiału przedstawia też tabelę biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Nadal chodzi o początek października, kiedy zmienia się zestaw kierunków, bo nie ma już na przykład wyjazdów do Albanii i Bułgarii, „co prowadzi do zmniejszenia adekwatności porównań przekrojowych". Dlatego zestawienie sprzed tygodnia obejmowało tylko kierunki greckie, które pozostają najważniejszym celem wyjazdów polskich turystów i w październiku są jeszcze oferowane przez stosunkowo dużą liczbę organizatorów. A w tym tygodniu Traveldata przywołuje „ścisłą czołówkę, czyli podium dla drugiego najważniejszego kierunku w polskiej zorganizowanej turystyce wyjazdowej, czyli dla Turcji".

Wyraźnym liderem tego „tureckiego" zestawienia wyjazdów w październiku jest specjalizujące się w tym kierunku biuro Coral Travel. Dość wyraźnie wyprzedza ono w tym względzie TUI Poland i Itakę.

Ryanair i Wizz Air reagują jak touroperatorzy Ostatnim wątkiem poruszonym w opracowaniu jest analiza cen biletów tanich linii lotniczych. Jak pisze prezes Traveldaty, w tym sezonie w Ryanairze były one z reguły droższe niż rok wcześniej, co na wykresie obrazuje duże czerwone pole. Kolor zielony oznaczający korzystniejsze dla turystów ceny przelotu wystąpił dopiero w końcowym okresie sprzedaży. Główną tego przyczyną było zmniejszenie liczby miejsc w samolotach (zredukowanie połączeń z 8 do 4 tygodniowo) na Wyspy Kanaryjskie przez tego przewoźnika.

W wypadku pozostałych kierunków turystycznych widoczny był w całym badanym okresie umiarkowanie niższy poziom cen, który obrazowany jest polem zielonym.

W ostatnim tygodniu w ujęciu rocznym w największym stopniu zwyżkowały ceny przelotów do Grecji i do Bułgarii – średnio o 198 i 153 złote. W minimalnym stopniu dotyczyło to biletów do Portugalii – o 9 złotych. W umiarkowanym stopniu taniały ceny przelotów do Włoch i Hiszpanii – o 44 i 27 złotych.

Linia lotnicza Wizz Air w tym sezonie letnim ma jedynie dwa rejsy tygodniowo na Teneryfę z Katowic i niedawno wprowadzony lot na Fuerteventurę (brak jeszcze porównania cen rok do roku). Ceny biletów – podobnie jak ceny dla przelotów w pierwszym tygodniu sierpnia i września – były zdecydowanie większe niż przed rokiem. Zdaniem Betleja, zasadniczym powodem takiego stanu było rezerwowanie bloków miejsc w samolotach Wizz Aira przez niektórych touroperatorów, co ogranicza ich liczbę dla innych klientów.

„Dla pozostałych kierunków w pierwszej części obecnego sezonu ceny były dość wyraźnie niższe niż w 2018 roku, a w dalszej jego części sytuacja stała się odwrotna. Z takim przebiegiem cen współgrała sytuacja na rynku turystyki zorganizowanej, na którym w drugiej części szczytu sezonu przy zbliżaniu się do terminu wyjazdu popyt coraz bardziej dominował nad podażą, co powodowało wyraźną tendencję do zwyżek cen, w tym również w Ryanairze, choć pozostawały one poniżej poziomu z wcześniejszego sezonu" - czytamy w materiale.

W minionym tygodniu w odniesieniu do poprzedniego sezonu najbardziej podniosły się ceny rejsów na trasach hiszpańskich – średnio o 200 złotych. Łagodniejsze były podwyżki przelotów do Portugalii – o 128 złotych. A stosunkowo nieduże wzrosty odnotowały ceny rejsów do Włoch - o 48 złotych.

Źródło map i wykresów - Traveldata

Z przebiegu zmian cen dla wylotów sierpniowych, wrześniowych, a także w dużym stopniu październikowych wynika, że sytuacja cen przelotów w tanich liniach lotniczych na trasach turystycznych zwykle dość dobrze koreluje ze zmianami cen w biurach podróży, a nawet często nieco wyprzedza trendy zmian cen pakietów turystycznych, co sprawia, że mogą one sygnalizować nieodległe tendencje cenowe dla wycieczek sprzedawanych przez organizatorów – komentuje na koniec Betlej.

*Niniejsze zestawienie obejmuje ogółem czterdzieste drugie w tym roku turystycznym i jednocześnie drugie dla pierwszego tygodnia października porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2019 zebranych 5 września 2019 z cenami dla tego samego okresu zebranymi 29 sierpnia 2019, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 6 września 2018.