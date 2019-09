Klientów TUI obsłuży sztuczna inteligencja

Platforma, która nazywa się AIR (Artificial Intelligence Response) powstała w laboratorium TUI Destination Experiences na Majorce we współpracy z madryckim przedsiębiorstwem Strategy Big Data. Na pierwszym etapie wdrożenia system przejmie zapytania telefoniczne. Kiedy klient będzie chciał dowiedzieć się o godzinę transferu lub spotkania z rezydentem, będzie poproszony o podanie numeru rezerwacji lub zostanie zidentyfikowany na podstawie numeru telefonu komórkowego. Następnie zostanie przekierowany na platformę, gdzie wyświetlą się potrzebne mu informacje. Jeśli turysta będzie miał dodatkowe pytania, może poprosić o przełączenie do konsultanta.

Carmichael tłumaczy, że TUI świadomie nie zdecydował się na zastosowanie chatbota, ponieważ nie potrafi się on uczyć, co ogranicza zakres jego wykorzystania. To z kolei może denerwować klientów.