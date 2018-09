Zima w Rainbow sprzedaje się lepiej niż rok temu

Biuro podróży Rainbow podało, że sprzedało już 23 tysiące wyjazdów na zimę 2018/2019

Wielkość przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty zima 2018/2019 (wycieczki realizowane od listopada 2018 roku do marca 2019 rok) od momentu jej rozpoczęcia do 31 sierpnia wyniosła 23 tysiące rezerwacji. To oznacza wzrost o 9,1 procent w porównaniu z tym samym okresem sprzed roku, gdy zanotowano 21 tysięcy rezerwacji.

Jak informuje zarząd spółki, wartość sprzedanych ofert poda dopiero w przychodach ze sprzedaży w okresie listopad 2018 - marzec 2019 roku.