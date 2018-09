W biurach podróży dużo chętnych na tanie wakacje

Dwie generalne informacje płyną z raportu Polskiego Związku Organizatorów Turystyki za ostatni tydzień. Dobra to ta, że sprzedaż jest duża. Zła - że ceny znów zanurkowały

Jak odnotowuje Polski Związek Organizatorów Turystyki, w ostatnim tygodniu sierpnia do biur podróży przyszło o 36,8 procent klientów więcej niż przed rokiem. Zarezerwowali oni o 35,3 procent więcej wycieczek. Najwięcej, bo 95 procent to były imprezy lotnicze, liczba tego rodzaju podróży skoczyła rok do roku o 39,7 procent. Wyjazdy autokarowe stanowiły 4 procent i ich sprzedaż była większa o 23,6 procent. Natomiast zainteresowanie samymi noclegami (1 procent udziału) wypadło poniżej poziomu z zeszłego roku o 38,7 procent.

Duży ruch w biurach podróży spowodował, że poprawił się wynik skumulowanej sprzedaży zorganizowanych imprez turystycznych z 18,2 do 18,6 procent, co w wypadku wyjazdów lotniczych oznaczało nawet wzrost z 21,3 procent do 21,71 procent.

Najchętniej klienci biur wychodzili z nich ściskając pod pachą umowy na wyjazdy do: Grecji, Turcji, Hiszpanii (zamiana miejsc z Bułgarią, wobec poprzedniego tygodnia), Bułgarii, Włoch (powrót na miejsce piąte), Egiptu, Albanii (spadek z piątego), Tunezji, na Cypr i do Portugalii (z pierwszej dziesiątki na rzecz Portugalii wypadła Chorwacja).

Najbardziej pożądanymi kierunkami były Antalya (Turcja), Heraklion, Rodos (Włochy), Burgas (Bułgaria), Korfu, Chania, Zakintos, Kos (Grecja) i Tirana (Albania).

Uderza ogromny spadek średnich cen zakupionych wycieczek. Widocznie w biurach zostały już same tanie hotele. Poza tym koniec sezonu już blisko i touroperatorzy po prostu muszą się pozbyć wycieczek, a jest ich ciągle na rynku dużo.

Jak pokazywały poprzednie raporty PZOT proces przeceniania wyjazdów zaczął się już dawno, a w ostatnich tygodniach postępował konsekwentnie, ale tak radykalnego opustu dawno nie widziano. Tak więc w ostatnim tygodniu 18 procent ceny ubyło w wypadku wylotów do Warny (średnia to 1331 złotych), nie mniej przeceniono Burgas – o 17,8 procent, do 1373 złotych. Duże cięcia objęły jeszcze Tiranę – o 16,2 procent, do 1545 złotych, Zakintos – o 12,8 procent, do 2001 złotych, Majorkę - o 10,5 procent, do 2460 złotych, Monastyr – 9,8 procent, do 1719 złotych i Rodos – o 8,4 procent, do 2132 złotych.

Dodatkowa plansza pokazuje wyniki sprzedaży ofert na kolejny rok turystyczny, który zacznie się 1 listopada tego roku i potrwa do 31październik przyszłego roku. Na razie dane są szczątkowe. Wynika z nich, że sprzedaż rok do roku jest lepsza zaledwie o 0,1 procent, a najpopularniejsze kierunki to Egipt, Tajlandia, Hiszpania, Włochy, Oman, Tanzania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuba, Austria i Portugalia.

*Raport obejmuje 35. tydzień roku, czyli okres od 28 sierpnia do 2 września 2018 roku i dotyczy sprzedaży wyjazdów na sezon zaczynający się 1 listopada 2017 roku, a kończący się 31 października 2018 roku. Polski Związek Organizatorów Turystyki przygotował go na podstawie informacji z systemu rezerwacyjnego MerlinX, przez który przechodzi prawdopodobnie ponad połowa sprzedaży wyjazdów organizowanych przez polskie biura podróży.