FTI informuje agentów przez WhatsAppa

WhatsApp to nowy kanał komunikacji niemieckiego FTI. Za jego pośrednictwem biuro poinformuje agentów o nowościach produktowych, szkoleniach, atrakcyjnych cenach i wyjazdach dla nich przygotowanych

Niemiecki touroperator FTI wykorzystuje aplikację WhatsApp do komunikowania się ze swoimi agentami. Poprzez serwis ci ostatni będą na bieżąco otrzymywać informacje o nowościach produktowych, akcjach sprzedażowych, szkoleniach i seminariach, ale też o atrakcyjnych ofertach i wyjazdach przygotowanych dla sieci sprzedaży. – Współpraca B2B zmienia się szybko i dogłębnie przez stały rozwój nowych technologii cyfrowych. Chcemy z nich korzystać, by w prosty i innowacyjny sposób informować naszych partnerów o nowościach i zapewnić im przewagę przez wiedzę – mówi dyrektor sprzedaży i marketingu handlowego w FTI Richard Reindl.Żeby skorzystać z nowego rozwiązania, należy zarejestrować się na stronie Grupy FTI. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych, agent dostanie dane kontaktowe, które musi zapisać na swoim telefonie. Jeśli będzie chciał zrezygnować z usługi, wystarczy, że wyśle wiadomość o treści „stop". Touroperator, by zachęcić do korzystania z nowego serwisu, organizuje loterię. Wśród osób, które zarejestrują się do 30 września, zostaną rozlosowane bony o wartości 100 euro do wykorzystania w Amazonie, nagroda główna to iPhone8.