Mouzenidis sięga poza Grecję

Gruzja, Cypr i Bułgaria to trzy nowe kierunki w ofercie biura podróży Mouzenidis Travel. Firma odkryła dzisiaj karty przed agentami z Mazowsza

Trudno o zysk

Cypr przez cały rok

Gruzja od kuchni

Biuro podróży specjalizujące się w Grecji, które bardzo wcześnie, bo w połowie sierpnia, rozpoczęło sprzedaż wyjazdów na lato przyszłego roku (czytaj: "W Mouzenidisie zaczęło się już Lato 2019" ), idzie za ciosem i podczas spotkań z agentami prezentuje swoją najnowszą ofertę. Dzisiaj szkoliło około stu sprzedawców z Mazowsza, jutro w Katowicach spotkają się z nim agenci z południa Polski, a w czwartek w Poznaniu kolejna grupa, tym razem reprezentująca Polskę zachodnio-północną. W sumie, jak mówi dyrektor sprzedaży tego touroperatora Artur Rezner, Mouzenidis ma 1500 agentów, w tym 45 o statusie partnerów.Mijający sezon Rezner zalicza do udanych, firma zrealizowała bowiem zakładany plan wzrostu o 100 procent. W tym roku na wakacje do Grecji pojedzie z Mouzenidisem około 15 tysięcy klientów. - Cenne dla nas jest też to, że średnia cena sprzedanego pakietu jest wyższa o około 200 złotych niż rok temu. To wynik zmiany struktury sprzedaży - częściej nasi klienci sięgali po hotele o wyższym standardzie, czyli cztero- i pięciogwiazdkowe - mówi Rezner. Zarazem przyznaje, że ze względu na ostrą konkurencję na rynku, ceny sprzedawanych ofert nie były zadowalające i w efekcie może się okazać, że firma nie będzie miała zysku w tym roku.Podczas spotkania w Warszawie biuro podróży przedstawiał nowe produkty w swojej ofercie. Już w zimie będzie można wyjechać z Mouzenidisem na narty do Bułgarii. - W miejscowości Bansko w górach Pirynu, których wysokość dochodzi do trzech tysięcy metrów nad poziom morza, jest 70 kilometrów tras narciarskich. Licznie korzystają z tego Grecy, którzy mają tam najbliżej, bo Bansko leży w południowo-zachodniej części Bułgarii - wyjaśnia Rezner.Jak zapewnia, na narty do Bansko można wyjechać niezwykle tanio - już za 1135 złotych w lutym dostanie się czterogwiazdkowy hotel z całodziennym wyżywieniem (all inclusive). Z przelotem rejsowym samolotem LOT-u do Sofii i przejazdem autokarem do hotelu można się zmieścić w 2000 złotych. - Przy czym można lecieć z nami do Sofii, skąd zapewniamy przejazd do ośrodka narciarskiego lub wybrać dojazd własnym samochodem - mówi Rezner. Inna nowość Mouzenidisa to hotele na Cyprze, które można sobie wybierać i składać z lotami dowolnej linii lotniczej w ramach pakietowania dynamicznego. Ta oferta aktualna będzie cały rok. W systemach rezerwacyjnych pojawi się za dwa tygodnie.Zarówno w Bułgarii, jak i na Cyprze Mouzenidis Travel Polska dysponuje dużą liczbą hoteli, z którymi ma umowy jego grecki właściciel grecka spółka Mouzenidis Travel. Nie inaczej jest w wypadku trzeciej nowości - Gruzji. Na bazie tego, czym dysponuje w tym kraju spółka matka, polskie biuro podróży stworzyło ofertę pięcio- i siedmiodniowych wycieczek objazdowych po Gruzji. W programie jest zwiedzanie Tbilisi, Mcchety (dawnej stolicy kraju) i regionu Kachetii, znanego z produkcji win. - Wycieczki będą się odbywać od kwietnia przyszłego roku, a ich tematem przewodnim będą kulinaria. Każdego wieczoru uczestnicy będą biesiadować przy gruzińskich winach, próbując chinkali (pierogi), chaczapuri (placki nadziewane serem lub warzywami) czy lobia (potrawa z czerwonej fasoli) - opowiada Rezner Do Gruzji touroperator będzie też organizował wyjazdy do uzdrowiska Bordżomi i na narty. W porównaniu z mijającym sezonem, nowe w ofercie Mouzenidisa będą też loty czarterowe z Wrocławia na Kretę, Tasos, Półwysep Chalcydycki i Riwierę Olimpijską, a także z Poznania na Zakintos (dzięki współpracy z biurem podróży TUI). - Ta ostatnia wyspa w tym roku sprzedała się w całości. Po Krecie i Grecji północnej to nasz trzeci kierunek, ale dynamika sprzedaży jest taka, że być może stanie się drugim - dodaje Rezner.