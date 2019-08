Halo Lato 2020!, czyli 1000 propozycji wakacji z Itaką

W systemach rezerwacyjnych Itaki są już dostępne wyjazdy na sezon Lato 2020. Touroperator proponuje najpopularniejsze kierunki w Grecji, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech, Bułgarii, Albanii, Czarnogórze, Egipcie, Maroku, Tunezji, Gruzji, na Cyprze. Oprócz tego bardziej egzotycznie jak Malediwy, Nosy Be (Madagaskar), Zanzibar i Wyspy Zielonego Przylądka.

Jak wyjaśnia organizator w komunikacie, Curaçao "leży poza strefą huraganów, a dzięki wspaniałemu klimatowi sezon trwa tu przez cały rok". Atuty wyspy to piękne plaże, słynne miejsca nurkowe, malownicza stolica i wyjątkowy rum. Turyści Itaki mogę tam spędzić wakacje w luksusowym 5-gwiazdkowym hotelu, oferującym wyżywienie w formie ultra all inclusive.

Touroperator zapowiada na nowy sezon nowości także w dziedzinie wycieczek objazdowych. Tym razem wzbogaca zwiedzanie Chin, o tak ciekawe miejsca jak Leśny Park Narodowy Zhangjiajie czy Góra Tianmen. Do Chin można polecieć z touroperatorem z Warszawy, Poznania, Rzeszowa i Gdańska.

Inicjuje też nową formę wypoczywania, przypominające w formule znane już krótkie wypady do miast (city breaks), weekendy na plaży. Na początek proponuje wypady do włoskiego kurortu Baia Domizia w Kampanii i francuskiego Juan Les Pins na Lazurowym Wybrzeżu. Do oferty wycieczkowej w Turcji dochodzą trasy rozpoczynające się w Izmirze, obejmujące zarówno miejsca znane jak i mniej popularne.