Exim Tours sprzedaje lato 2020

Dzisiaj Exim Tours ruszył ze sprzedażą oferty na przyszłe lato pod hasłem Hello Summer. Na razie można rezerwować wyjazdy do Turcji, Hiszpanii, na Maltę i Cypr. Pozostałe kierunki pojawią się w sprzedaży do połowy września