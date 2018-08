W biurach podróży ceny prawie powakacyjne

Wraz ze zbliżaniem się końca wakacji szkolnych ceny w biurach podróży spadają. Najbardziej przecenie uległy kierunki, w których sezon letni szybko się kończy – Bułgaria i Albania

Jak podaje w najnowszym raporcie opartym na danych z systemu rezerwacyjnego MerlinX Polski Związek Organizatorów Turystyki*, w minionym tygodniu biura podróży odwiedziło 5,1 procent więcej klientów niż rok temu. Zarezerwowali oni 5,8 procent więcej wyjazdów samolotowych, 2,9 procent autobusowych i 10,3 procent mniej noclegów (z dojazdem własnym).

Poniżej dalsza część artykułu

Jak zmieniała się sprzedaż w biurach podróży - ostatnie tygodnie, w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku.

Tydzień, którego dotyczy raport, mimo wzrostu ruchu o 5,1 procent, spowodował jednak niewielką utratę skumulowanej we wcześniejszych miesiącach nadwyżki z 18,5 procent do 18,2 procent. Nadwyżka w segmencie imprez lotniczych skurczyła się z 21,7 do 21,3 procent.

Grecja, Turcja, Bułgaria (ponowny awans z miejsca czwartego sprzed tygodnia), Hiszpania, Albania, Egipt, Włochy (spadek z szóstego), Tunezja, Chorwacja, Cypr – według takiej kolejności wybierali klienci kraje, do których chcą jeszcze pojechać w sezonie, który trwa do końca października.

Ceny popularnych kierunków spadały, jeszcze wyraźniej niż tydzień wcześniej ("W biurach podróży są już pierwsze rezerwacje na 2019 rok"). Szczególnie było to widać w odniesieniu do krajów, w których sezon letni trwa stosunkowo krótko – Bułgarii i Albanii. Warna, Chania i Saloniki potaniały o 8,6 procent, Korfu o 7,5 procent, Burgas o 7,2 procent, Hurghada o 6,6 procent, Rodos o 6 procent, a Tirana o 5,3 procent.

Ceny siedmiu na dwadzieścia najpopularniejszych kierunków spadły poniżej granicy 2000 złotych. Najtaniej można było wyjechać do Warny – średnia za tygodniowe wakacje wyniosła 1623 złote. Niewiele większa była cena pobytu w Burgas - 1671 złotych. Niskie ceny uzyskały też wyjazdy do Tirany (1843 zł), Salonik (1847 zł), Monastyru (1906 zł), na Dżerbę (1921 zł) i na Korfu (1960 zł). Dla porównania - największą średnią cenę uzyskały wyjazdy na Korsykę (Olbia, 2738 zł).

Zmiana średniej ceny wyjazdów - wybrane kierunki, ostatnie tygodnie.

Źródło wykresów: PZOT

*Raport obejmuje 34. tydzień roku, czyli okres od 20 do 27 sierpnia 2018 roku i dotyczy sprzedaży wyjazdów na sezon zaczynający się 1 listopada 2017 roku, a kończący się 31 października 2018 roku. Polski Związek Organizatorów Turystyki przygotował go na podstawie informacji z systemu rezerwacyjnego MerlinX, przez który przechodzi prawdopodobnie ponad połowa sprzedaży wyjazdów organizowanych przez polskie biura podróży.