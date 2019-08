Niemieckie biuro podróży: Milion ofert od 399 euro

Schauinsland-Reisen sprzedaje już ofertę w obniżonych cenach na nadchodzącą zimę, zachęcając jednocześnie poszukiwaczy okazji do skorzystania z przecen wyjazdów jeszcze w te wakacje. W kampanii pod hasłem „Milion ofert od 399 euro" przekonuje, że w bieżącym sezonie można wypocząć za stosunkowo niewielkie pieniądze. Żeby skorzystać z przecen, nie trzeba mieć voucherów, bonów czy kodów promocyjnych, co równie ważne, identyczne propozycje dostępne są we wszystkich kanałach sprzedaży.

