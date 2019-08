Niemcy w lipcu wybierali Turcję i Egipt

Jak wynika z podsumowania rezerwacji zakładanych w systemie Amadeus Leisure IT (wcześniej Traveltainment) w lipcu Niemcy najchętniej kupowali wyjazdy do Turcji i Egiptu - donosi portal FVW.

Drugim ważnym kierunkiem egipskim jest Marsa Alam - co prawda zaliczyła niewielki spadek w liczbie zamówień (miejsce dziesiąte, minus 1 procent), ale wynik jest i tak lepszy niż w czerwcu tego roku, kiedy zmiana wyniosła 9,6 procent in minus wobec szóstego miesiąca 2018 roku.

Dużo gorzej w analizie wypadają Wyspy Kanaryjskie. Co prawda nadal wchodzą do dziesiątki najpopularniejszych kierunków wyjazdowych Niemców, ale tracą na znaczeniu. Gran Canaria, będąca na piątym miejscu w rankingu, spadła o 18 procent, Fuerteventura (szóste miejsce) o 25 procent, a Teneryfa (siódme miejsce) o 17 procent.

Generalnie sprzedaż wycieczek do dziesięciu najważniejszych miejsc wakacyjnych Niemców, które wybiera około dwie trzecie wszystkich klientów podróżujących w ramach imprez zorganizowanych, poprawiła się wobec czerwca tego roku. Co prawda nadal jest słabsza niż przed rokiem - w lipcu o 1,6 procent w stosunku do tego samego miesiąca 2018 roku, ale i tak wyższa niż przed miesiącem. Wówczas spadek wyniósł 5 procent rok do roku.