Cena lotu spadła? Google odda różnicę

Akcja objęta jest kilkoma warunkami. Po pierwsze dotyczy zakupu biletu na wybranych trasach w okresie od 13 sierpnia do 2 września, zrealizowanych do 24 listopada - oferty te oznaczone są kolorową nalepką, która pojawia się po wybraniu daty wylotu i powrotu. Po drugie różnica w cenie musi być większa niż 5 dolarów. Po trzecie zmiana kosztów uprawniająca do zwrotu części należności musi nastąpić po rezerwacji, ale jeszcze przed wylotem. Maksymalna kwota, jaką można odzyskać, to 500 dolarów. Skorzystanie z promocji nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów, jeśli jednak pasażer zrezygnuje z podróży lub z jej części, zwrot nie będzie mu przysługiwał.