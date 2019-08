Rainbow daje zniżki na Kartę Dużej Rodziny

- Rodziny to dla Rainbowa bardzo ważny segment klientów - deklaruje członek zarządu spółki Piotr Burwicz. - Nasze uczestnictwo w programie uzupełnia dotychczasową pulę udogodnień przygotowanych z myślą właśnie o rodzinach. Jesteśmy przekonani, że korzyści płynące z dodatkowej zniżki dla posiadaczy karty zachęcą rodziny do wyjazdów na zagraniczne wakacje.

Rainbow to trzecia w kraju pod względem przychodów i obsłużonych klientów (500 tysięcy w 2018 roku) firma turystyczna. W jej ofercie są zarówno wyjazdy do popularnych miejsc wypoczynku za granicą, głównie do krajów basenu Morza Śródziemnego, jak i objazdowe wycieczki autokarowe i dalekie wyjazdy do krajów egzotycznych. W sumie jest to prawie 100 kierunków, 1300 hoteli i 650 programów wycieczek.