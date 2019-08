Traveldata: Słaby złoty osłabia biura podróży

Po kilku tygodniach, kiedy to Grecja przewodziła kierunkom, które podrożały najbardziej, licząc rok do roku, ponownie na pierwsze miejsce pod tym względem wróciła Turcja, a za nią Egipt

Kolejny tydzień ceny w biurach podróży szły w górę – pisze prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej, omawiając w cotygodniowym materiale badania, jakie jego firma prowadzi, porównując tysiące cen z systemu rezerwacyjnego. Średnia wycieczek z wylotami między 2 i 8 września wzrosła o 17 złotych (tydzień temu zanotowano wzrost o 29 złotych). Najwięcej zyskiwały średnie ceny późnych wakacji w Albanii (plus 127 złotych), na Cyprze (plus 101 złotych) i na Gran Canarii (plus 94 złote). Poniżej dalsza część artykułu

Chociaż były też obniżki. Największą Traveldata odnotowała w wypadku wyjazdu na Korfu – średnio o 327 złotych. Potaniały w ciągu tygodnia też podróże na Chalkidiki, o 86 złotych, i na Rodos – o 78 złotych. W wypadku tego pierwszego i ostatniego kierunku była to sytuacja odwrotna niż tydzień wcześniej, gdy kierunki te odnotowały duży wzrost cen – wyjaśnia autor i ilustruje sytuację mapą.

W ostatnim tygodniu – czytamy w analizie - zdecydowanie nieco bardziej niż w sytuacji innych kierunków wzrosły średnie ceny wycieczek do Turcji i na Wyspy Kanaryjskie - o 86 i 77 złotych. W nieznacznym stopniu zdrożały wyjazdy do Bułgarii – o 5 złotych, a spadły ceny wycieczek Egiptu – o 19 złotych, a zwłaszcza do Grecji – o 58 złotych.

Cypr 400 złotych w górę To samo badanie i porównanie wyników do cen z zeszłego roku (pierwszy pełny tydzień września) pokazało, że tegoroczna średnia cena jest wyższa o tamtej o 154 złote (tydzień temu różnica wynosiła 122 złote, a wcześniej dla wyjazdów w pierwszym tygodniu sierpnia ceny były wyższe od ubiegłoroczne o 282, 204, 184, 159, 192, 167, 123, 80, 87, 102, 95 i 93 złotych).

Jednocześnie – zauważa Betlej - cena paliwa lotniczego pozostawała niższa niż w poprzednim sezonie, różnica sięgnęła 4 procent (2,67 wobec 2,78 złotego za litr). Ten czynnik z punktu widzenia touroperatorów działał korzystnie. Tyle że niwelował go z naddatkiem inny - kurs złotego, który dla rozliczeń turystycznych był tym razem słabszy wobec okresu sprzed roku o prawie 2,3 procent. Łączny wpływ obu tych czynników dawał zatem średni wzrost kosztów o 20 - 30 złotych.

Czy tak będzie i w kolejnych tygodniach? Według Betleja wpływ ten powinien pozostać w zakresie wartości nieco bardziej korzystnych dla touroperatorów, do czego przyczyni się taniejące paliwo lotnicze. Jednak „zagrożeniem (...) może być postępujące osłabienie złotego (wbrew wielu wcześniejszym wypowiedziom analityków), ale wydaje się, że nie ma ono podstaw fundamentalnych, jeśli nie liczyć niejasnych wypowiedzi niektórych członków Rady Polityki Pieniężnej o konieczności przeanalizowania zastosowania przez NBP niekonwencjonalnych instrumentów w polityce monetarnej".

W pierwszym tygodniu sierpnia znaczące zwyżki średnich cen wycieczek objęły wyjazdy do Turcji i Egiptu, w wypadku których średnie ceny wzrosły w skali roku o 187 i 185 złotych. Również wrześniowy wypoczynek w Grecji mocno, bo o 172 złote, podrożał w ciągu roku. Jak zauważa autor, to w dużej mierze skutek mniejszej liczby wyjazdów do tego kraju w ofertach biur podróży niż rok temu. „Należy też pamiętać, że wpływ na obecną skalę wzrostu cen ma i to, że w poprzednim sezonie Grecja notowała o tej porze duży spadek cen w ujęciu rocznym, o 166 złotych, a dla porównania Egipt i Turcja notowały wówczas odpowiednio roczny wzrost cen o 71 złotych i spadek o jedynie 21 złotych" - pisze Betlej.

Wycieczki do Bułgarii podrożały o 116 złotych, a na Wyspy Kanaryjskie o 140 złotych. W wypadku tych ostatnich trzeba odnotować, że o tej porze w poprzednim sezonie ceny notowały znaczny spadek w ujęciu rocznym. Wyniósł on 238 złotych.

Na mniej masowych kierunkach największe zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano w odniesieniu do wyjazdów na Cypr, Maltę i do Portugalii – średnio o 394, 245 i 243 złote. A nieco mniejsze do Albanii, Tunezji i na Majorkę – o 165, 37 i 29 złotych. Jedynie w wypadku wypoczynku w Maroku Traveldata odnotowała 31-złotowy spadek.

Coral Travel zepchnął w tabeli TUI W porównaniach średnich cen wycieczek w podziale na organizatorów firmą, która najbardziej podniosła ceny na wrześniowe wyjazdy był Rainbow. Jego oferta była, podobnie jak przed tygodniem, droższa niż przed rokiem średnio o 30 złotych. „Należy jednak zaznaczyć, że widoczny jest w tym względzie wpływ zmian w składzie dostępnych obecnie hoteli, gdyż w takiej samej grupie jak przed rokiem ceny wzrosły o około 100 złotych" - zaznacza autor.

Pozostali organizatorzy mieli wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu w granicach od 65 złotych (Coral Travel) do prawie 400 złotych.

Ale touroperatorem, który miał najwięcej najniższych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 24 kierunkówi w trzech kategoriach hoteli, był TUI Poland (30 takich ofert). Za nim pod tym względem uplasowały się Coral Travel (25) i Itaka (21). Przewagę w zakresie hoteli trzygwiazdkowych nadal miała oferta Rainbowa, a w kategorii cztero- i pięciogwiazdkowych TUI Poland.

Kto miał najwięcej najtańszych wycieczek do poszczególnych krajów? Do Grecji – Grecos (12), Rainbow i Coral Travel (po 7). Do Turcji - Coral Travel (6), Itaka i TUI Poland (po 3). Na Wyspy Kanaryjskie - TUI Poland (9) i Itaka (7). Do Egiptu - Coral Travel (6), Rainbow i TUI Poland (po 3). Do Bułgarii - TUI Poland i Coral Travel (po 3). Do Tunezji - Coral Travel i TUI Poland (po 3).

W porównaniu z okresem sprzed roku Rainbow wyraźnie wzmocnił swoją pozycję w Grecji i w Egipcie, TUI Poland w Bułgarii, Egipcie i na Wyspach Kanaryjskich, a Coral Travel w Turcji, Bułgarii i Tunezji kontynentalnej – opisuje Andrzej Betlej.

Traveldata tradycyjnie przedstawia też tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. W zestawieniu zachowała ścisłą porównywalność oferowanych kierunków, a zatem oferta biura X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywana tylko z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurach.