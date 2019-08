Traveldata: Wrzesień w biurach podróży pod znakiem podwyżek

W minionym tygodniu bardziej niż w wypadku innych kierunków wzrosły średnie ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie - o 69 złotych. W mniejszym stopniu rosły ceny wycieczek do Grecji i Egiptu – o 48 i 46 złotych, a jeszcze łagodniejsze były zwyżki cen wycieczek do Bułgarii – o 33 złote.

Betlej zauważa, że ostatni tydzień przyniósł niekorzystne – pierwszy raz od dziesięciu tygodni – zmiany powodujące, że ich koszty mogły wzrosnąć. Otóż choć cena paliwa lotniczego zmalała w stosunku do stanu sprzed roku o 6 procent (2,65 złotego wobec 2,82 złotego za litr) to jednak słabszy kurs złotego o 2,1 procent, zniwelował z naddatkiem ten efekt. Łączny wpływ obu tych czynników można policzyć jako wzrost kosztów o 10 - 20 złotych.

Najbardziej w ujęciu rok do roku zdrożała - podobnie jak dla wyjazdów sierpniowych – Grecja, średnio o 167 złotych. Znaczące zwyżki średnich cen wycieczek zaznaczyły się też w odniesieniu do wakacji w Egipcie, o 145 złotych, i Turcji - o 116 złotych.

„Na skalę wzrostu cen duży wpływ ma fakt, że o tej samej porze w poprzednim sezonie ceny notowały znaczny spadek cen w ujęciu rocznym, który wyniósł średnio aż 248 złotych. Należy jednak zaznaczyć, że w całym okresie ostatnich co najmniej kilkunastu tygodni ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie sprzedawanych w ofertach last minute były dla organizatorów zdecydowanie korzystne" - komentuje Betlej.

I podaje jeszcze wyniki badania średnich cen dla mniej masowych kierunków. Wakacje na Cyprze w tym roku są droższe o 256 złotych, na Malcie o 210 złotych, a w Maroku o 157 złotych. Rosną też średnie ceny wyjazdów do Portugalii, na Majorkę i do Albanii – o 102, 45 i 30 złotych. Najmniej, bo tylko o 10 złotych, zmieniła się cena w wypadku Tunezji.

„Rozrzut spadków cen na najważniejszych kierunkach dla polskiej zorganizowanej turystyki wyjazdowej jest na ogół mniejszy, ale ich skala na ogół nieco większa od średniej. Dla Grecji, Wysp Kanaryjskich i Turcji wyniosły one odpowiednio 795, 789 i 739 złotych, a w ujęciu względnym 19,5, 17,0 i 20,7 procent. Może się to łączyć z faktem, że zwłaszcza na tym pierwszym i ostatnim kierunku duża część popytu generowana jest przez wyjazdy rodzinne, których liczba we wrześniu ulega istotnemu zmniejszeniu – wyjaśnia Betlej.

Szczególnie duże zniżki, o 25 procent, wystąpiły w Bułgarii, ale jest to kierunek wybitnie sezonowy. Zdecydowanie najmniejsze miały miejsce w wypadku Egiptu – o 12,7 procent, zapewne dzięki temu, że to kierunek całoroczny.

Średni spadek cen dla prezentowanych kierunków wyniósł 650 złotych, co oznacza prawie 17 procent spadku. W ubiegłym sezonie adekwatny spadek średniej ceny był znacznie mniejszy i wyniósł 444 złote, co stanowiło wówczas dynamikę w wysokości 13 procent – wymienia autor.

Najwięcej najniższych cen wyjazdów do Egiptu oferowały Coral Travel (5 ofert), Rainbow i TUI Poland (po 4). W wypadku wakacji w Grecji wygrywał Rainbow (10) przed Coralem Travel (8) i Itaką (6). W wycieczkach na Wyspy Kanaryjskiej najtańsze były TUI Poland (9) oraz Itaka i Rainbow (po 6). Jeśli chodzi natomiast o podróże do Turcji, to przodował Coral Travel (6). Z kolei do Tunezji najtaniej można było znaleźć oferty w Coralu Travel (3), Itace i Sun & Funie (po 2), a do w Bułgarii w TUI Poland (3) i Coralu Travel (2).