Brytyjska Grupa Malvern zbankrutowała

Większość imprez ma zabezpieczenie finansowe ABTA, pozostałe są chronione przez Atol (system zabezpieczeń na rynku brytyjskim). Osoby, które płaciły kartami kredytowymi mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy w ramach procedury chargeback. Rezerwacje założone przez LateRooms.com nie są natomiast zagrożone, bo portal działał na zasadach agencyjnych i nie pobierał opłat. Na jego stronie pojawiła się informacja, że klienci przed wyjazdem powinni zgłosić się bezpośrednio do kwaterodawcy.

Urząd Lotnictwa Cywilnego (Civil Aviation Authority - CAA) wskazuje, że agenci, którzy przyjęli pieniądze od klientów na poczet rezerwacji w Super Breaku, ale nie przekazali ich do biura, nie powinni zwracać ich turystom do momentu otrzymania dalszych wskazówek. Przede wszystkim muszą skontaktować się z CAA, który wyda każdemu indywidualne instrukcje. W wypadku rezerwacji bez transportu lotniczego należy kontaktować się z ABTA. Osoby przebywające na wakacjach, chronione przez ABTA (wyjazdy bez transportu lub z transportem innym niż lotniczy) lub Atol (odnosi się do pakietów lotniczych), powinny móc je kontynuować.