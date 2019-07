Traveldata: Grecja liderem wakacyjnych podwyżek

O 122 złote skoczyła w ciągu ostatniego tygodnia średnia cena wakacji w biurach podróży, a o 282 złote, jeśli liczyć rok do roku. Tak dużej różnicy cen jeszcze w tym roku nie było

Instytut Badania Rynku Turystycznego Traveldata co tydzień porównuje ceny wyjazdów z biurami podróży. Jak relacjonuje w najnowszym podsumowaniu prezes tej instytucji Andrzej Betlej, w minionym tygodniu średnia cena wycieczek z wylotami między 5 a 11 sierpnia* wzrosła o 122 złote (poprzednio wzrosła o 77 złotych i spadła o 48 złotych, a wcześniej wzrosła o 12, 6, 24 i 5 złotych i dwukrotnie spadła o 13 złotych). To tegoroczny rekord podwyżki. Poniżej dalsza część artykułu

Najwięcej, bo 544 złote, zyskała cena wakacji na Korfu (przed tygodniem były tam duże zniżki). Mocno wzrosły też ceny wyjazdów na Rodos i Lanzarote – odpowiednio o 321 i 201 złotych.

Na drugim biegunie znalazły się obniżki, w wypadku podróży do jednego z hoteli na Półwyspie Chalcydyckim (Chalkidiki) było to 66 złotych, a wyjazdu na Zakintos i Majorkę – 56 i 46 złotych.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu pokazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie przedstawia wykres poniżej.

W minionym tygodniu najmocniej rosły ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie i do Grecji - o 231 i 201 złotych. Dużo mniej rosły ceny do Turcji – o 106 złotych. A najłagodniejsze były zwyżki cen wycieczek do Egiptu i Bułgarii – o 75 i 62 złote – opisuje Betlej.

Badanie średniej ceny imprez turystycznych wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym pełnym tygodniu sierpnia pokazało, że tegoroczna średnia cena jest większa od średniej z poprzedniego sezonu o 282 złote. To również rekordowa wartość w bieżącym sezonie.

Dziesiąty raz z rzędu w tym sezonie – przypomina autor – czynniki, które mają wpływ na koszty touroperatorów, działały na ich korzyść. Co to znaczy? Cena paliwa lotniczego była mniejsza niż przed rokiem o 4 procent (2,65 zł/litr). Jednocześnie kurs złotego wobec euro i dolara był o 0,2 procent lepszy. „Łączny wpływ obu tych czynników był korzystny dla organizatorów w znacznie mniejszym stopniu niż w poprzednich tygodniach i wyniósł około minus 15 - minus 5 złotych".

Najmocniej w minionym tygodniu drożały wycieczki do Grecji, średnia cena wzrosła w skali roku o 415 złotych, czyli aż o 147 złotych więcej niż przed tygodniem. Za nią pod względem podwyżki uplasowała się Turcja ze zmiana ceny o 380 złotych, a dalej Egipt, który podrożał w ciągu roku o 342 złote.

Znacznie, bo z 94 do 187 złotych zwiększyła się też cena wyjazdu do Bułgarii. Nieco mniej natomiast, o 175 złotych, na Wyspy Kanaryjskie. „Na obecną skalę wzrostu cen duży wpływ ma fakt, że o tej samej porze w poprzednim sezonie notowały one znaczny spadek cen w ujęciu rocznym, który wyniósł średnio 192 złote" - zastrzega Betlej.

Na mniej masowych kierunkach największe zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano na Cyprze i w Portugalii – średnio o 450 i 302 złote. Mniejsze natomiast w Maroku, na Malcie i Majorce – o 264, 256 i 162 złote. A najmniejsze w Tunezji i Albanii – o 80 i 67 złotych.

Malta celuje w rozrzucie cen Data niniejszej analizy, czyli 25 lipca – wyjaśnia autor opracowania - jest dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia (5-11 sierpnia) już na tyle późna, że może służyć do zobrazowania skali wzrostu cen wycieczek od wczesnej fazy first minute do stosunkowo późnej last minute. Kolejne zestawienie cen bazujące na analizie z 1 sierpnia mogłoby być mniej obiektywne z uwagi na już dość istotną przypadkowość cen i znacznie zmniejszoną liczbę dostępnych hoteli, która jest skutkiem dużego w tym sezonie popytu w końcowym okresie sprzedaży. Przedstawia je mapa.

Jak komentuje Betlej, największy rozrzut cen występuje w wypadku kierunków mniej masowych, wybieranych często przez zamożniejszych klientów biur podróży. Należą do nich Malta, Cypr i Portugalia. A zmiany cen wyniosły od ponad 25 w wypadku Cypru do 48 procent jeśli chodzi o Maltę.

Są tu jednak również takie kraje, na których wzrosty cen pomiędzy first i last minute są zaledwie jednocyfrowe. Chodzi o Maroko i Majorkę ze zmianami o 5,4 i 9,2 procent. „Maroko przesunęło się do tej grupy stosunkowo niedawno na skutek zniżkowego trendu cen w ostatnich trzech tygodniach (w sumie o 430 złotych), a wzrost cen na Majorce był generalnie hamowany przez obniżki stosowane przez tamtejszych hotelarzy w reakcji na słaby popyt w tym sezonie".

Wzrosty na najważniejszych kierunkach prezentują się tylko nieco mniej okazale, a ich rozrzut mieści się w znacznie węższych granicach. Największy wzrost w tej grupie wykazują Wyspy Kanaryjskie (26,1 procent). To skutek wyniesienia cen w ostatnich dwóch tygodniach o 475 złotych.

Duże zwyżki w tej grupie wystąpiły w tym okresie również w wypadku wyjazdów do Turcji (25,2 procent) i do Grecji (23,8 procent) – opisuje prezes Traveldaty. Przy czym w odniesieniu do tego drugiego kierunku ma to związek z stosunkowo niskimi cenami przed rokiem, które miały wpływ na dość niską bazę cen na starcie tegorocznego sezonu.

Mniejsze względne wzrosty wystąpiły w Bułgarii (19,8 procent) i w Egipcie (18,8 procent). Na tym ostatnim kierunku stosunkowo niska dynamika tegorocznego wzrostu ma związek z dużym wzrostem cen przed rokiem, czyli z wysoką baza odniesienia.

Zwraca uwagę stosunkowo mały wzrost cen wakacji w Tunezji (8,8 procent), na który pewien wpływ mogły wywrzeć dwa zamachy terrorystyczne w Tunisie w końcu czerwca tego roku.

W tym sezonie średni wzrost cen prezentowanych kierunków wyniósł 689 złotych, czyli 21,7 procent. Jest to o tyle istotne, że może zmienić nastawienie turystów do rezerwowania wycieczek w okresie first minute kolejnego letniego sezonu, czyli wakacji 2020 roku. Gdyby tak się stało, ludzie chętniej kupowaliby wyjazdy już teraz (niektóre biura już sprzedają tę ofertę, inne rusza ze sprzedażą lada tydzień). „ Pozostaje mieć nadzieję, że reakcja organizatorów będzie tym razem bardziej adekwatna do obiektywnej sytuacji rynkowej i nie doprowadzi do nadpodaży wycieczek w drugiej części sezonu" - komentuje Betlej.

Sun & Fun na przekór trendowi Kolejny tydzień jedyną firmą, która nie tylko nie podnosiła cen – licząc rok do roku - ale je nawet opuszczała, było biuro podróży Sun & Fun. Tym razem obniżka wyniosła 40 złotych. Pozostali organizatorzy wypoczynku mieli wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Różnice wynosiły od 130 złotych (Neckermann Polska) do 660 złotych.

W liczbie najniższych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 24 kierunków i w trzech kategoriach hoteli, na pierwszym miejscu uplasował się TUI Poland z liczbą 32 ofert. Niedaleko za nim była Itaka z liczbą 29 ofert, a dalej Rainbow z 24 ofertami. Przy tym przewagę w hotelach trzygwiazdkowych miały Rainbow i Itaka, jeśli chodzi o czterogwiazdkowe to lepsze były Itaka i TUI Poland, a w hotelach kategorii pięciu gwiazdek TUI Poland – wyjaśnia Betlej.

Jak opisuje, najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu Traveldata znalazła w ofercie biura Coral Travel (5) i Best Reisen (4). W wypadku Grecji był to Rainbow (12), a dalej Itaka (9) i Grecos (8). Na Wyspy Kanaryjskie najtaniej można było pojechać z TUI Poland (11), do Turcji z Coralem Travel, Itaką, TUI Poland i Rainbowem (po 3), a do Tunezji z TUI Poland (4) i Coralem Travel (3). Bułgarię w najniższej cenie miły Itaka i TUI Poland (po 2).

W porównaniu z okresem sprzed roku biuro Rainbow wyraźnie wzmocniło swoją pozycję w Grecji i Turcji, TUI Poland w Turcji, Bułgarii, Grecji, Tunezji i na Wyspach Kanaryjskich, a Coral Travel w Egipcie – wskazuje autor.

Traveldata tradycyjnie przedstawia na koniec opracowania tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały klientom imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. Na pozycji lidera pozostała Itaka z większym niż przed tygodniem odchyleniem od średniej, która jednak nie wynika z obniżek cen, ale z mniejszego ich wzrostu niż u większości pozostałych organizatorów. Z tego samego powodu o jedną pozycję w górę przesunął się Grecos, wyprzedzając Best Reisen. Z kolei spora zwyżka cen w Rainbow spowodowała jego spadek z pozycji 6 na 7, a w jego miejsce weszło biuro Sun & Fun.