Nowy szef DER Touristik chce wstrząsnąć firmą

Według analizy rynku touroperatorów prowadzonej co roku przez magazyn branżowy „FVW" DER Touristik od trzech lat systematycznie traci udziały w rynku. Skumulowane przychody touroperatorów należących do Grupy DER Touristik, które w 2015 roku wyniosły 2,91 miliarda euro, w 2018 roku spadły do 2,652 miliarda euro. TUI twierdzi, że wyprzedził Dertoura specjalizującego się w wyjazdach do dalekich krajów, a FTI przegonił go w tak ważnych kierunkach jak Turcja i Egipt.

Poniżej dalsza część artykułu