W Wielkiej Brytanii ruszyła sprzedaż wakacji

Liczba brytyjskich klientów, którzy w tym roku wyjadą na wakacje, jest już o 1 procent większa niż przed rokiem - wynika z analizy instytutu GfK. To duża zmiana dla tamtejszego rynku, który w początkach roku notował znaczące spadki sprzedaży. Wyniki z wczesnej rezerwacji (za okres od stycznia do kwietnia) były o 7 procent niższe niż przed rokiem. Ten sezon upływa pod znakiem last minute, co niesie ze sobą konsekwencje finansowe. Biura podróży otrzymywały mniej gotówki, musiały więc dość drastycznie przeceniać oferty, by pobudzić popyt.

