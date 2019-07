Traveldata: Wakacje w górę, wakacje w dół

Instytut Badania Rynku Turystycznego Traveldata co tydzień porównuje tysiące cen wyjazdów z największymi biurami podróży. Pod uwagę bierze tydzień w szczycie sezonu letniego, czyli między 5 i 11 sierpnia. Jak obliczył, w ostatnim tygodniu średnia cena spadła o 48 złotych. Opust zdarzył się pierwszy raz od pięciu tygodni, poprzednio średnia cena rosła bowiem o 12, 6, 24 i 5 złotych, dwukrotnie spadła o 13 złotych, a wcześniej nie zmieniła się i rosła o 2, 39 i 56 złotych.

Jak pisze prezes Traveldaty Andrzej Betlej, w tym sezonie obniżanie się średnich cen wraz ze zbliżaniem się szczytu sezonu jest mało prawdopodobne. Pokazały to już wcześniejsze tygodnie, kiedy to stawki last minute były dość wysokie, bardzo wyraźnie przewyższały ceny ubiegłoroczne.