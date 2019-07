Mouzenidis Travel wystartował ze sprzedażą lata 2020

Biuro podróży Mouzenidis Travel uruchomiło dzisiaj sprzedaż wyjazdów na przyszłe wakacje. Na początek udostępniło możliwość rezerwowania wypoczynku na Półwyspie Chalcydyckim (Chalkidiki), Riwierze Olimpu i na Krecie

Touroperator oferuje tam 60 hotel, dwa razy więcej niż dotychczas. Jak zapowiada, będzie jeszcze uzupełniał tę pulę, a także dodawał kolejne kierunki. Poniżej dalsza część artykułu

Jak mówi cytowany w komunikacie biura jego dyrektor generalny Georgios Vafidis klienci Mouzenidisa będe w kolejnym roku latać do Grecji liniami lotniczymi Ellinair, które należą greckiego do holdingu Mouznenidisa. Jego zdaniem to bardzo dobre rozwiązanie, bo przewoźnik zapewnia ciepłe i zimne napoje oraz "lekką przekąskę" na pokładzie wliczone w cenę przelotu. - Mamy też dobre i stałe godziny przelotów - dodaje. - Nasi agenci wiedzą, że Ellinair zawsze spisuje się na medal. Jest to szczególnie ważne w okresie First Greece (tym terminem Mouzenidis nazywa początkowe miesiące sprzedaży - red.), skutkuje to polecaniem naszych ofert stałym klientom.

Touroperator wyjaśnia, że rozwija sieć hoteli własnych Bomo Hotels, a jego mottem jest „Filoksenia", czyli gościnność. Wszystkie hotele sieci Bomo, których jest już 27, stosują formułę wyżywienia all inclusive lub ultra all inclusive. - Stawiamy bardzo mocno na smaczną i urozmaiconą kuchnię. Będziemy rozwijać projekt Bomo Hotels również w 2020 roku, planujemy wprowadzić do kolejnych hoteli polskie animacje Grekoleto – relacjonuje dyrektor marketingu Beniamin Vafidis.

Aby zachęcić klientów do kupowania wycieczek na przyszły rok, w pierwszym etapie First Greece Mouzenidis oferuje tym, którzy wybiorą hotel cztero- lub pięciogwiazdkowy bezpłatnie "pakiet VIP" o wartości 200 złotych. Obejmuje on rezerwacje miejsc premium w samolotach (I-III rząd) i wstęp do poczekalni dla VIP na lotniskach w Salonikach i Heraklionie.