Traveldata: Wakacje na Cyprze droższe o 700 złotych

Ceny wycieczek w biurach podróży rosną. W ciągu tygodnia średnio zdrożały o 12 złotych, a w ciągu roku - o 159 złotych. Najbardziej na Cypr, do Maroka i Turcji – pisze ekspert

Prezes Instytutu Badania Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej w cotygodniowym materiale przedstawia wyniki porównania cen wycieczek w biurach podróży. W minionym tygodniu dla wyjazdów z wylotami między 5 a 11 sierpnia (szczyt sezonu letniego), średnia cena wzrosła o 12 złotych (poprzednio wzrosła o 6, 24 i 5 złotych, dwukrotnie spadła o 13 złotych, a wcześniej nie zmieniła się i rosła o 2, 39 i 56 złotych). Poniżej dalsza część artykułu

Największe zwyżki Traveldata odnotowała w wypadku wycieczek na Maltę – o 279 złotych (poprzednio był tam duży spadek cen). Duże zmiany objęły też ceny wakacji na Lanzarote i Majorce – wzrosły o odpowiednio 155 i 135 złotych.

Największe spadki średnich cen wycieczek objęły Kos i Korfu – o 192 i 179 złotych (na tej drugiej przed tygodniem był największy wzrost cen). Również na Dżerbie cena solidnie wzrosła, o 78 złotych – opisuje autor.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na wykresie poniżej.

W tym sezonie – komentuje ekspert - obniżanie się średnich cen wraz ze zbliżaniem się wylotu jest w nadchodzących tygodniach mało prawdopodobne. Widać to po cenach ofert sprzedawanych jako last minute, które we wcześniejszych tygodniach były dość wysokie, wyraźnie przewyższały ceny ubiegłoroczne.

W minionym tygodniu najbardziej wzrosły średnie ceny wycieczek do Egiptu, Turcji i Grecji - o 69, 43 i 35 złotych. W mniejszym stopniu rosły ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie – o 16 złotych, symbolicznie zaś (o jeden złoty) spadły ceny wyjazdów do Bułgarii.

Wzrost cen na Wyspy Kanaryjskie jest charakterystyczny dla tego sezonu wraz z przybliżaniem się do terminu wyjazdu. Wynika to między innymi ze zdecydowanego zmniejszenia oferty przelotów przez tanie linie lotnicze, co utrudnia znalezienie alternatywnych wyjazdów i zwiększa popyt na oferty biur podróży. Również wzrost cen w Grecji jest w dużej mierze skutkiem ograniczenia podaży, tym razem przez same biura podróży. Sprzyja to wzrostowi cen wycieczek mimo dość wyraźnego spadku popytu na turystyczne wyjazdy do tego kraju – wyjaśnia Betlej.

Jeśli porównać ceny tegoroczne z cenami z roku poprzedniego – pisze dalej - okaże się, że obecna średnia jest większa o 159 złotych (w tygodniach wcześniejszych ceny przewyższały ubiegłoroczne o 192, 167, 123, 80, 87, 102, 95, 93, 77, 92 i 145 złotych). Dzieje się tak mimo że czynniki decydujące o kosztach wyprodukowania wycieczki, czyli cena paliwa lotniczego i pozycja złotego względem euro i dolara, sprzyjają touroperatorom. Paliwo potaniało rok do roku o 8,1 procent, a złoty zyskał 1,9 procent. Łączny wpływ obu tych czynników był korzystny dla organizatorów i wyniósł około minus 65 - minus 55 złotych.

W ostatnim tygodniu najbardziej rosła cena wycieczek do Grecji, średnio o 266 złotych, rok do roku. Ta podwyżka była identyczna jak przed tygodniem. Utrzymywały się też zwyżki średnich cen wakacji w Turcji i Egipcie, tym razem w skali roku o 211 i 131 złotych.

Większe ceny wynikają ze stosunkowo niedużej podaży. Po prostu biura podróży przygotowały na ten sezon tyle samo lub tylko nieco więcej ofert wyjazdów. Znaczenie ma też to, że w poprzednim sezonie Grecja notowała o tej porze duży spadek cen w ujęciu rocznym o 179 złotych, Turcja o 106 złotych, a w Egipcie średnie ceny imprez w tym czasie nawet wzrosły - o 23 złote.

Jak pisze prezes Traveldaty, z 89 do 104 złotych wzrosła skala rocznych zwyżek cen wycieczek do Bułgarii, a rok temu cena tego kierunku spadała o 50 złotych.

Po dwóch tygodniach przebywania na plusie Wyspy Kanaryjskie ponownie stały się tańsze w rocznych porównaniach cen, choć tym razem niewiele, bo średnio o 28 złotych. Przed tygodniem i dwoma ceny były wyższe o 151 i 49 złotych. Kolejny już raz warto jednak zaznaczyć, że w całym okresie kilkunastu ostatnich tygodni ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie sprzedawanych w last minute były dla organizatorów zdecydowanie korzystne.

Jeśli chodzi o mniej masowe kierunki, zdecydowanie najbardziej ceny w ostatnim roku poszły w górę w wypadku wypoczynku na Cyprze – o 704 złotych. Mniejsza skala podwyżek wystąpiła w Maroku i Albanii – o 325 i 182 złote. Wzrost cen odnotowały też wyjazdy do Tunezji i Majorki – o 94 i 84 złote. Symboliczny był on w wypadku Malty – jeden złoty.

Sun & Fun opuszcza ceny Porównanie średnich cen wyjazdów według klucza biur podróży pokazało, że jedynie Sun & Fun miał średnią cenę mniejszą niż rok wcześniej, o 60 złotych. U pozostałych dużych i średnich organizatorów koszty wycieczek były wyższe niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu od około 30 (Exim Tours) do 410 złotych.

Pod względem liczby najniższych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 24 kierunków i w trzech kategoriach hoteli, pierwsze miejsce utrzymało TUI Poland (43 ofert), Wyprzedziło ono Rainbowa (24) i Corala Travel (20). Przewagę w wyjazdach do hoteli trzygwiazdkowych miał Rainbow, a w zakresie hoteli wyższej kategorii - TUI Poland.

Wyjazdy do Egiptu najtaniej oferowały Coral Travel i Rainbow (po 5 ofert). Do Grecji najtaniej można było kupić wycieczkę w Rainbow (10 ofert), TUI Poland (7) i Itace (6 ). Wyspy Kanaryjskie najtaniej sprzedawały TUI Poland (10), a wakacje w Turcji Coral Travel (6). Podobnie do Tunezji i do Bułgarii najwięcej najtańszych wyjazdów miał TUI Poland (6 i 3 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku Rainbow wyraźnie wzmocnił pozycję w Grecji i Egipcie, TUI Poland w Turcji, Bułgarii, Grecji, Tunezji i na Wyspach Kanaryjskich, a Coral Travel w Turcji, Grecji, Tunezji kontynentalnej i w Egipcie – wylicza Betlej.

Traveldata przedstawia również tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. W trzydziestym czwartym zestawieniu dla sezonu lato 2019 różnica w składzie sprowadza się do pojawienia się w tabeli na pozycji siódmej biura Sun & Fun i wypadnięcia poza tabelę Eximu Tours (z pozycji 7 na 9), czyli zmiany mniej więcej odwrotnej od tej z poprzedniego tygodnia. Przyczyną było mniejsze podwyższenie cen przez pierwszego organizatora niż przez drugiego. Na dwóch pierwszych pozycjach pozostały biura Grecos i Coral Travel, a za ich plecami biuro TUI Poland, które spadło z pozycji 3 na 5 z równoczesnym awansem o jeden szczebel biur Itaka (istotna zniżka cen) i Best Reisen – opisuje ekspert.

Tanie linie - ceny rosną, ale wolniej Betlej przygląda się też tanim liniom lotniczym. Jak opisuje, w Ryanairze dla kierunków kanaryjskich w październiku zeszłego roku widoczny był umiarkowany wzrost cen, który najpierw przeszedł w wyraźny spadek, później w fazę niedużych wahań, a jeszcze później w silny wzrost z niewielką korektą widoczną na wykresie przed ponad dwoma miesiącami. Potem przez 12 tygodni ceny stopniowo się obniżały, ale nadal przewyższały poziom sprzed roku. W ostatnich czterech tygodniach nieco się podniosły, ale stały się pierwszy raz od początku marca niższe od cen sprzed roku.

W wypadku pozostałych kierunków turystycznych przedsezonowe spadki cen rejsów na początku grudnia wyhamowały. W drugiej połowie stycznia znowu wyraźnie rosły, przekraczając znacznie średni poziom z poprzedniego roku (czerwone pole na wykresie). Po kilku tygodniach niewielkich wahań, ceny zaczęły mocno spadać, a ostatnio wahają się na dość niskim poziomie. Przed rokiem już wyraźnie zaczęły wzrastać, co implikuje pojawienie się rosnącego zielonego pola odzwierciedlającego korzystniejsze dla turystów ceny niż w lipcu 2018 roku – wyjaśnia Betlej.

W relacji z poprzednim sezonem najbardziej spadły ceny przelotów na kierunkach włoskich, portugalskich i hiszpańskich - o 248, 232 i 195 złotych. W mniejszym stopniu taniały przeloty do Bułgarii – o 112 złotych, a w jeszcze mniejszym do Grecji – przeciętnie o tylko 48 złotych.

W wypadku Wizz Aira i jego lotów na Wyspy Kanaryjskie ceny biletów utrzymywały się od listopada zeszłego roku do początku maja tego roku na bardzo wysokim poziomie ponad 2,5 tysiąca złotych. Przed czterema tygodniami odnotowano bardzo znaczny ich spadek - z 2203 do 1448 złotych. Później nastąpiło niewielkie odbicie w górę – do 1678 i obecnych1643 złotych.

W wypadku pozostałych kierunków turystycznych średnia cena była początkowo dość stabilna i istotnie niższa od poziomu sprzed roku, ale od połowy października bardzo wyraźnie rosła. Mimo to pozostawała z reguły poniżej wartości z tego samego okresu przed rokiem (zielone pole). Od połowy marca ceny przelotów weszły w wyraźny trend spadkowy, przy czym ceny zmieniają się według trajektorii bardzo zbliżonej do obserwowanej przed rokiem.

W ostatnich czterech tygodniach średnia cena dość wyraźnie wzrosła, inicjując trend wzrostowy o dwa tygodnie wcześniej niż miało to miejsce przed rokiem. Rezultatem jest szybko powiększająca się różnica cen na niekorzyść turystów, co obrazuje zwiększające się czerwone pole.

W relacji z poprzednim sezonem najbardziej wzrosły ceny przelotów rok do roku do Grecji (Korfu i Ateny) – o 468 złotych i do Portugali i Hiszpanii – o 336 i 300 złotych. Niewiele łagodniejszy wzrost cen przelotów odnotowała Bułgaria – o 230 złotych, a zdecydowanie nieduży kierunki włoskie – o 30 złotych – kończy Betlej.