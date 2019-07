Zimą Niemcy wybiorą Egipt

W nadchodzącym sezonie organizatorom udało się uniknąć podwyżek, Alltours podaje nawet, że koszty wyjazdów w ten rejon świata spadną średnio o 3 procent. Najwięksi niemieccy touroperatorzy poszerzyli jednak egipską ofertę o kilkadziesiąt procent. Na przykład w TUIfly będzie miał o 35 procent więcej miejsc w samolotach lecących do Hurghady i o 22 procent na trasach do Marsa Alam. TUI jest też jedynym biurem oferującym bezpośrednie połączenia do Luksoru. Thomas Cook otwiera tam nowe obiekty pod markami Casa Cook i Cook's Club, a Schauinsland-Reisen wyczarterował na wyłączność statek pływający po Nilu. Na rejsy stawia również FTI, który powiększa flotę o 10 jednostek - z dotychczasowych 20 do 30. Dodatkowo za opłatą w wysokości 5 euro doliczaną do kosztu wizy goście otrzymują egipską kartę SIM do telefonu i voucher na wycieczkę.