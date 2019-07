Karolina Warzybok prezesem Ecco Holiday

Dotychczasowa wiceprezes, Karolina Warzybok, przejęła funkcję prezesa biura podróży Ecco Holiday. Prezes Grzegorz Płókarz pozostaje w zarządzie

– Wiele jest powodów, dla których ta zamiana miejsc ma uzasadnienie - mówi Grzegorz Płókarz, cytowany w komunikacie spółki. – Moja następczyni od lat trzymając stery zarządzania biurem, de facto kierowała poznańskim zespołem, więc przekazanie władzy było jedynie naturalnym i formalnym usankcjonowaniem tego stanu rzeczy. To też efekt wytężonej pracy i konsekwencji w działaniu, które uchroniły spółkę od problemów dotykających branżę w ostatnich latach. Odnosząc się do mojego ulubionego sportu, piłki nożnej, Ecco Holiday wdarło się przebojem do Ligi Mistrzów, a to najwyższy czas na przekazanie opaski kapitana w dobre, lepsze ręce, bo młodsze, silniejsze i należące do odważnej kobiety, która nie boi się wyzwań. Ja pozostaję w sztabie w roli grającego trenera i bardzo Karolinie kibicując, deklaruję gotowość do wspierania doświadczeniem. Poniżej dalsza część artykułu

Jak czytamy w komunikacie firmy, Karolina Warzybok związana jest z Ecco Holiday od 2007 roku, kiedy jako dyrektor ds. rozwoju sieci sprzedaży odpowiadała za współpracę z biurami franchisingowymi, partnerskimi i agencyjnymi. "W roku 2011, wobec głębokiego kryzysu branży turystycznej, zgodziła się wejść do zarządu wraz z oddelegowanym do niego przez właścicieli spółki Grzegorzem Płókarzem. Był to początek sanacyjnych, strategicznych, a jednocześnie innowacyjnych zmian w firmie. Nowy zarząd skoncentrował się na zmianie modelu operacyjnego, dywersyfikacji przychodów, na zarządzaniu ryzykiem biznesowym i optymalizacji kosztów. W 2012 r. Ecco Holiday, jako pierwszy touroperator w Polsce, wprowadził do oferty kompletny produkt oparty o przeloty tanimi liniami. Obecnie ten model operacyjny, znany również jako dynamiczne pakietowanie wdraża, z różnym skutkiem i skalą, większość organizatorów, upatrując w nim szansy na ograniczanie ryzyka czarterowego".

"Przez ten czas umacniała się także wartość marki Ecco Travel, która stała się liderem w programach objazdowych po Chinach, Izraelu, Gruzji, Indiach, a oferta w tej linii produktowej rozrosła się do prawie 40 egzotycznych kierunków. Firma rokrocznie od kilku lat szczyci się stabilną oraz wysoką rentownością z działalności turystycznej plus zyski kapitałowe kształtujące wynik roczny na poziomie ponad 31 milionów złotych (od red. za rok 2018)" - czytamy.