Czerwiec nie poprawił humoru niemieckim agentom

Podsumowanie pierwszego półrocza roku pokazuje, że przychody agentów spadły o 1,6 procent, licząc rok do roku. Przy imprezach zorganizowanych różnica wynosi 3,2 procent in minus, przy przelotach 1,3 procent in minus. Wzrosty dotyczą pozostałych usług turystycznych - plus 3,3 procent, liczby biletów lotniczych - plus 1,9 procent oraz rejsów wycieczkowych - plus 11,3 procent.