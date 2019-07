Thomas Cook przenosi hotelowy styl do salonów sprzedaży

Thomas Cook otworzył w Berlinie pierwszy salon własny stworzony według koncepcji „Travel stories made by Thomas Cook" (historie podróżnicze Thomasa Cooka). Wystrojem nawiązuje do hoteli własnych koncernu. Meble, kolorystyka i dekoracje przypominają obiekty sieci Casa Cook i Cook's Club.

Ponieważ styl sprawdził się świetnie w obiektach wspomnianych marek, firma postanowiła go przenieść do biur, by w ten sposób lepiej dopasować się do oczekiwań nowej generacji podróżnych. - Nasze biura zmieniają się podobnie jak klienci. Wprowadzając nowy, innowacyjny koncept, reagujemy na rosnące potrzeby turystów co do sposobu obsługi i inspirowania - mówi kierownik sieci salonów własnych Thomasa Cooka Thomas Kloss, cytowany przez portal branżowy Travel Talk.