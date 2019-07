Expedia chce poznawać problemy klientów

Jednocześnie Okerstorm przestrzega, by nie opierać się na modelu „testuj i ucz się", bo „testowanie ogranicza". Najważniejsze to uczyć się. Expedia wprowadza innowacje, ponieważ ma dostęp do olbrzymiej ilości danych - w przeciwieństwie do serwisów typu Apple Store może pokazywać jednocześnie setki różnych wersji produktów. Ważne jest, by nie skupiać się tylko na analizie kliknięć, ale na dogłębnym rozpoznaniu problemów klientów przez prowadzenie badań, włączając w to obserwację mimiki twarzy.