Betlej: W biurach podróży nie przybywa klientów, za to rosną ceny

Ciągle nie widać ożywienia w biurach podróży. Na szczęście dla touroperatorów, ceny są wyższe niż przed rokiem, a średnia osiągnęła kolejny rekordowy poziom 266 złotych – analizuje ekspert

Z czynników mających istotny wpływ na sprzedaż wypoczynkowych wyjazdów zagranicznych nie zawodzi dynamika wzrostu dochodów gospodarstw domowych, która kształtuje się nieco powyżej przewidywań. Wyraźnie niedomagają jednak nastroje konsumenckie i społeczne, które nadal pozostają pod wpływem intensywnej walki politycznej – konstatuje prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej, otwierając swój kolejny, cotygodniowy materiał analizujący wydarzenia mające wpływ na turystykę wyjazdową. Poniżej dalsza część artykułu

Nastroje w dół, zakupy stop Mogło się wydawać – dodaje - że rozhuśtane nastroje związane z przeprowadzonymi 26 maja wyborami do Europarlamentu uspokoją nieco atmosferę, ale nic takiego się nie stało. Polityczna walka związana z jesiennymi wyborami do polskiego Sejmu i Senatu trwa w najlepsze. W ten sposób nawiązuje do badania Kantar Consumer Index, które pokazuje dość istotny spadek nastrojów społecznych w czerwcu. Jedyną grupą wiekową, której nastroje się poprawiły były osoby do 24 roku życia. Największy regres nastąpił natomiast w grupie 55+.

Aż o 7 punktów procentowych pogorszyły się prognozy ludzi odnośnie do stanu ich gospodarstw domowych, a wzrost obaw o sytuację materialną szczególnie mocno uderza w turystykę wyjazdową, bo wydatki na rozrywki są ograniczane w pierwszej kolejności. Na potwierdzenie tego zjawiska ekspert przedstawia wykres dynamiki sprzedaży detalicznej towarów z grupy lepiej sprzedającej się przy słabszych nastrojach i wyższym poziomie obaw (meble, RTV, AGD) i tych z grupy mającej charakter bardziej doraźny i znacznie lepiej sprzedającej się przy dobrych nastrojach konsumenckich (tekstylia, odzież i obuwie). „Produktom tym modelowo znacznie bliżej do zagranicznych wycieczek".

Na wykresie widać, że kłopoty z popytem w turystyce wyjazdowej rozpoczęły się w grudniu 2018 roku, gdy wyraźnie spadła dynamika sprzedaży w kategoriach tekstylia, odzież i obuwie i przybrała po raz pierwszy od dawna wartości poniżej dynamiki dla mebli, RTV i AGD (pole czerwone) – wyjaśnia autor.

Warto też zauważyć – dodaje Betlej - że podobna lecz jedynie jednomiesięczna sytuacja miała miejsce w styczniu 2017 toku, zapewne w związku z dużym zachwianiem nastrojów spowodowanych wydarzeniami w Sejmie na przełomie 2016 i 2017 roku. A kolejną ciekawą obserwacją są bardzo duża dynamika sprzedaży tekstyliów, odzieży i obuwia w okresie first minute sezonu 2018. Wycieczki w tym czasie sprzedawały się również bardzo dobrze, co było jedną z przyczyn późniejszej bardzo dużej przewagi popytu nad podażą i dużych strat finansowych organizatorów.

Autor nawiązuje jeszcze do swojego materiału sprzed tygodnia, by wyjaśnić, że nie tyle zalecał w nim zatrudnianie w biurach podróży, jak w bankach, głównego ekonomisty ale osób specjalizujących się wyjaśnianiu wpływu nastrojów konsumenckich i społecznych, zdarzeń politycznych, a nawet pogody na koniunkturę w sprzedaży wycieczek. Z pewnością pomogłoby to w sterowaniu podażą i bieżącymi cenami – zapewnia.

Historia ostatnich lat potwierdza duży wpływ ewolucji nastrojów na sprzedaż w turystyce. Widać też było wpływ na tę dziedzinę programu 500+ czego, zdaniem Betleja, touroperatorzy poza TUI Poland, nie docenili, a także pogody. „Obecnie na szczęście nikt już nie neguje, że pogoda znacząco wpływa na koniunkturę w turystyce".

Wyższe ceny w biurach zapowiadają zysk Autor przechodzi teraz do tematu wzrostu cen wycieczek na przykładzie pierwszego tygodnia lipca. Przedstawia wykres rocznej ich zmiany z wyprzedzeniami w stosunku do terminu wylotu w zakresach 1-5 tygodni i 2-6 miesięcy. Dla porównania pokazuje również wykres rocznej zmiany cen wycieczek w pierwszym tygodniu lipca 2018 roku w takim samym schemacie.

Na wykresie widać duży roczny wzrost cen imprez, choć – jak przyznaje ekspert - skala tego zjawiska okazała się trochę mniejsza niż sam oczekiwał. W samej końcówce sprzedaży nieco mogą niepokoić lekkie oznaki przewagi podaży w Bułgarii, ale też osłabienie wzrostu cen w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich. W relacji z poprzednim tygodniem poprawiła się natomiast sytuacja w Turcji i w Egipcie.

Osłabienie impetu wzrostu cen może zdaniem Andrzeja Betleja wynikać z korzystnej dla touroperatorów obniżki cen paliwa i wzmocnienia złotego wobec dolara i euro.

Biorąc pod uwagę takie samo wyprzedzenie wobec terminu wyjazdu (5 tygodni), roczny wzrost cen w sierpniu jest nieco większy niż w lipcu (192 wobec 167 złotych). Należy pamiętać jeszcze, że przy tym samym wyprzedzeniu w sierpniu sytuacja w zakresie cen paliwa i kursów walut jest korzystniejsza niż w lipcu średnio o około 30 złotych na lotniczą imprezę turystyczną – wyjaśnia i wylicza, że w piątym tygodniu przed wylotem w sierpniu touroperatorzy poprawili marże o około 40 złotych wobec tego samego okresu w lipcu.

„Rozpatrując kwestie cen od strony kierunków widoczne są te same tendencje, jak wcześniej dla wyjazdów w lipcu (za wyjątkiem ostatniego tygodnia sprzedaży), czyli lekkie słabnięcie gradientu wzrostu cen na kierunkach takich jak Turcja, Egipt i Bułgaria, przy korzystniejszej sytuacji na kierunkach greckich i Wyspach Kanaryjskich (patrz też wykresy cen pod mapkami)" - pisze prezes Traveldaty.

Mocny złoty i tania benzyna W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z biurem podróży z wylotem między 5 a 11 sierpnia wzrosła o 6 złotych (poprzednio wzrosła o 24 i 5 złotych i dwukrotnie spadła o 13 złotych) – opisuje wynik badania jakie przeprowadziła Traveldata, jej prezes w kolejnym wątku tekstu.

Największą zwyżkę Instytut odnotował w wypadku wyjazdów na Korfu – o 139 złotych. Dużo rosły tez ceny wakacji na Gran Canarii i Fuerteventurze (poprzednio była na niej istotna zniżka średnich cen) – o 76 i 66 złotych.

Największe spadki średnich cen wycieczek obejmowały wyjazdy do Portugalii – o 96 złotych, na Maltę – o 76 złotych i na Majorkę – o 66 złotych.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie przedstawiony jest na wykresie poniżej.

Przed rokiem ceny o tej porze spadały. W tym roku jednak nic nie zapowiada podobnego scenariusza - ceny last minute w ostatnich tygodniach były dość wysokie, wyraźnie przewyższały ceny ubiegłoroczne.

W minionym tygodniu zdecydowanie najbardziej wzrosły średnie ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie i do Grecji (o 52 i 31 złotych), nieznaczne lub nieduże spadki odnotowały natomiast ceny wycieczek do Egiptu, Bułgarii i Turcji – o 1, 4 i 16 złotych.

Wzrost cen na tym pierwszym kierunku jest charakterystyczny dla tego sezonu wraz z przybliżaniem się do terminu wyjazdu. Wynika to również ze zdecydowanego zmniejszenia oferty przelotów przez tanie linie, co utrudnia znalezienie alternatywnych wyjazdów i zwiększa popyt na oferty biur podróży. Z kolei wzrost cen w Grecji jest w dużej mierze skutkiem ograniczenia podaży – wyjaśnia Betlej.

To samo badanie, ale porównujące ceny tegoroczne z cenami zeszłorocznymi prowadzi do wniosku, że tegoroczne wycieczki są średnio droższe o 192 złote niż rok temu. Taki wzrost jest największy w tym sezonie (w tygodniach wcześniejszych ceny przewyższały ubiegłoroczne o 167, 123, 80, 87, 102, 95, 93, 77, 92, 145 i 85 złotych).

Korzystna dla touroperatorów jest też niższa o 8,6 procent cena paliwa lotniczego i kurs złotego. Polska waluta wzmocniła się wobec zagranicznych o 1,2 procent. Łącznie daje to zmniejszenie kosztów organizatora o 50 - 60 złotych w stosunku do sytuacji sprzed roku.

W skali roku najmocniej zdrożały wakacje w Grecji – już o 266 złotych. Nadal rosną też ceny wyjazdów do Turcji, o 190 złotych, i do Egiptu - o 150 złotych. Należy jednak pamiętać – dodaje Betlej - że w poprzednim sezonie Grecja notowała o tej porze spadek cen w ujęciu rocznym o 182 złote, a Turcja o 63 złote. Jedynie koszt wycieczki do Egiptu w tamtym czasie rósł o 86 złotych.

Ze 72 do 89 złotych wzrosła skala rocznych zwyżek cen wycieczek do Bułgarii, a w tym samym tygodniu ubiegłego sezonu ceny na tym kierunku spadały średnio o 6 złotych.

Drugi raz w tym sezonie Wyspy Kanaryjskie wyszły na plus w rocznych porównaniach cen, o 151 złotych. W minionym sezonie o tej samej porze ceny wycieczek sierpniowych notowały spadek cen w ujęciu rocznym, który wyniósł średnio aż 318 złotych. Warto przy tym zaznaczyć, że przez kilkanaście ostatnich tygodni ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie sprzedawane w last minute były dla organizatorów zdecydowanie korzystne – pisze Betlej.

Na mniej masowych kierunkach zdecydowanie największe zwyżki cen w ujęciu rocznym kolejny raz Traveldata odnotowała na Cyprze – średnio o 616 złotych. Mniejsza ich skala wystąpiła w Albanii, Maroku i Portugalii – o 393, 314 i 256 złotych. Jeśli chodzi o odwrotną tendencję, to duży spadek, 377 złotych, objął ceny wakacji na Malcie.

Sun & Fun nadal w strefie niskich cen Sun & Fun było w ostatnim tygodniu biurem, które w porównaniach średnich cen ofert mogło pochwalić się jako jedyne niższymi cenami niż rok temu o około 90 złotych. Pozostali organizatorzy mieli ceny wyższe od około 35 złotych (Neckermann Polska) do 390 złotych.

Pod względem liczby najmniejszych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w wypadku trzech kategorii hoteli, pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 39 ofert. Następny za nim biura Coral Travel miał ich 23 a Rainbow 22. Przewagę w katagorii hoteli trzygwiazdkowych miała oferta Rainbowa, a w kategorii hoteli cztero- i pięciogwiazdkowym oferta TUI Poland – wymienia autor opracowania.

Najwięcej najtańszych ofert podróży do Egiptu miały Coral Travel (6 ofert) i Rainbow (4). Do Grecji najtaniej można było w zeszłym tygodniu kupić wyjazd w Rainbowle (10 ofert) i w Itace (6). Na Wyspy Kanaryjskie najmniejsze ceny miały TUI Poland (9) i Rainbow (5), a do Turcji Coral Travel (6) i TUI Poland (3). Jeśli chodzi o wakacje w Tunezji, to najwięcej najtańszych oferowały TUI Poland (6) i Coral Travel (3). W wycieczkach do Bułgarii cenami wyróżniały się Coral Travel TUI Poland (po 2 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku Rainbow wyraźnie wzmocnił swoją pozycję w Grecji i Egipcie, TUI Poland w Turcji, Bułgarii i Tunezji, a Coral Travel w Grecji, Tunezji kontynentalnej i Bułgarii – relacjonuje ekspert.