Zimowy program DER Touristik bardziej elastyczny

DER Touristik, podobnie jak jego konkurenci, stawia na jeszcze większą indywidualizację oferty. Zimą klienci będą mogli zarezerwować wycieczki objazdowe jako programy prywatne. Zamiast podróżować autokarem z grupą innych turystów, pojadą tą samą trasą z kierowcą lub samodzielnie poprowadzą wynajęty samochód. Ta ostatnia opcja dostępna jest w miejscach, w których pozwala na to infrastruktura.

Kolejna nowość to hotele - w ofercie Dertouru, jednego z touroperatorów należących do DER Touristik, pojawi się siedem tysięcy dodatkowych obiektów. Dzięki podłączeniu kolejnych banków miejsc noclegowych oferta wspomnianego organizatora, ale także innych marek - ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen i ADAC Reisen - wzrośnie o 20 procent. DER Touristik konsekwentnie rozbudowuje też własną sieć hoteli Cooee, których w sumie będzie już 38. Na sezon zimowy otworzy trzy kolejne - na Fuerteventurze, w Dominikanie i na niemieckiej wyspie Rugia.