Grupa Mouzenidis: Rozwijamy się, kolejny rok zapowiada się lepiej niż poprzedni

W 2018 roku Grupa Mouzenidis, która ma między innymi spółkę turystyczną Mouzenidis Travel w Polsce, osiągnęła przychód w wysokości 350 milionów euro. To skumulowany wynik z działalności linii lotniczej Ellinair, biura podróży Mouzenidis Travel i firmy pośredniczącej w wynajmowaniu i sprzedawaniu wakacyjnych nieruchomości Grekodom - informuje portal Greek Travel Pages.

Firma podaje, że ten rok także zapowiada się dobrze, liczba rezerwacji rośnie od 15 do 20 procent rok do roku.

W zeszłym roku dzięki Grupie do Grecji wpłynęło 234 milionów euro, rok wcześniej było to 208,5 miliona. - Szacujemy, że 2019 rok będzie kolejnym okresem wzrostu o co najmniej 5 procent, co przyniesie korzyści greckiej ekonomii, turystyce, lokalnym społecznościom, pracownikom i udziałowcom – mówi Boris Mouzenidis prezes Grupy. - Wyniki sprzedaży w trudnym roku potwierdziły, że warto inwestować w sektory hotelowy, lotniczy i turystyczny – dodaje i podkreśla, że dla firmy priorytetem jest wysoka jakość usług.

Najważniejszymi rynkami dla przedsiębiorstwa są Rosja, z której w zeszłym roku Mouzenidis obsłużył 210 tysięcy klientów, a dalej Ukraina (35 tysięcy), Bułgaria (32 tysiące), Rumunia i Serbia (po 30 tysięcy). W pozostałych krajach, w których firma działa, z jej usług skorzystało odpowiednio 17 tysięcy Białorusinów, 16 tysięcy Greków (turystyka krajowa), 15 tysięcy Mołdawian, 15 tysięcy Macedończyków, 10 tysięcy Polaków, 7 tysięcy Albańczyków, 5 tysięcy Gruzinów, 5 tysięcy Ormian, 5 tysięcy Litwinów, 3,5 tysiąca Kazachów, 2,5 tysiąca Węgrów i i 7 tysięcy z innych, niewymienionych państw.

Do Grupy Mouzenidis, poza wspomnianymi spółkami, należą też Grekomed, specjalista od turystyki medycznej, sieć hoteli BOMO, wynajem jachtów EllinYacht i kilka innych. Grupa zatrudnia ponad 1,5 tysiąca ludzi, działalność prowadzi na 16 rynkach.