TUI inwestuje w portal

Strona TUI.com będzie miejscem, w którym internauta znajdzie wyjazdy na cały świat i kupi każdą usługę turystyczną - zapowiada Grupa TUI

W Niemczech portal TUI.com już dziś jest, według koncernu, najczęściej odwiedzaną stroną touroperatorską. W przyszłości ma się stać jeszcze popularniejszy, bo znajdzie się w nim o wiele więcej propozycji.

Dzięki podłączeniu do portalu linii lotniczej TUIfly klienci będą mieli dostęp do przelotów tego przewoźnika. Podobnie sprawa wygląda z TUI Cars i TUI Camper, przez które wynajmuje się samochody i kampery.

W serwisie pojawi się jeszcze więcej obiektów noclegowych, a to dzięki połączeniu z serwisem sprzedającym zakwaterowanie w domach i mieszkaniach wakacyjnych – łącznie program obejmuje 300 tysięcy obiektów. Dodatkowo przez TUI.com będzie można rezerwować wycieczki i atrakcje w odwiedzanych miejscach, a także programy objazdowe od TUI Tours (nowa marka specjalizująca się w objazdówkach) i TUI Wolters (specjalista od objazdówek po Europie Wschodniej i Północnej).

Informacje o rozbudowie portalu pojawiły się przy okazji prezentowania oferty zimowej. Dyrektor operacyjny w TUI Deutchland Stefan Baumert jest przekonany, że jednym z hitów będzie wtedy Egipt. TUIfly powiększył siatkę lotów z Niemiec do Hurghady o 35 procent, a do Marsa Alam o 22 procent. Touroperator wprowadził też bezpośrednie połączenia do Luksoru, ponieważ chce mocniej skupić się na rejsach po Nilu. Inne ważne kierunki na nadchodzącą zimę to Wyspy Kanaryjskie i Maroko.

Tymczasem sprzedaż trwającego sezonu letniego idzie na poziomie podobnym jak rok wcześniej. Najbardziej widoczny trend, to powrót zainteresowania wypoczynkiem we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Liczba rezerwacji wycieczek do Turcji wzrosła o 40 procent, do Egiptu o 31 procent, na Cypr o 19 procent. Duży popyt jest także na Maroko (plus 37 procent). W grupie dalekich krajów bestsellerami są Stany Zjednoczone i Meksyk, wzrosty widać też w wypadku Indonezji, Malediwów i Kuby.